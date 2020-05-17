Ідеальна пара! Настя Каменських зачарувала мережу романтичним фото з Потапом

Співачка поділилася щасливим кадром з коханим на березі океану
Настя Каменських і Потап не втомлюються зізнаватися один одному в любові і демонструвати ніжні почуття. Днями співачка презентувала незвичайний кліп "Спогади", створений з архівних фото і відео з чоловіком, і який вона зняла і змонтувала сама прямо у дворі свого будинку. Для цього артистка переглянула безліч кадрів, знятих під час подорожей з чоловіком по різним країнам. Одним з неймовірно романтичних фото вона вирішила поділитися і з шанувальниками, виклавши його в Instagram.
На знімку зображений задоволений Потап у білій сорочці і солом'яному капелюсі - продюсер склав руки на грудях і щасливо посміхається, а Настя ніжно обіймає його ззаду за шию, закривши очі. На задньому фоні можна розгледіти воду - ймовірно, кадр був зроблений на березі океану або моря. Пара виглядає дуже щасливою і закоханою.
"Я закриваю очі
Я вирушаю туди
Де шумить океану чарівна бірюза
Де тоді мені сказав:
А які ваші улюблені рядки з пісні «Спогади»?" - поділилася Каменських.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями, захоплюючись їх красивою любов'ю.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Настя Каменських з собачкою Мімі розсекретила приємні "дівочі справи" вранці.
Автор: Марина Настевіч