Романтичні кучері: Настя Каменських похвалилася відразу двома трендовими образами на весну-2020

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя показала два різних за "характером", але стильних образи

Настя Каменських і Потап все ще залишаються на домашній ізоляції. Незважаючи на послаблення карантину, зіркові вечірки та концерти передбачаються ще нескоро. Тому українським виконавцям доводиться іншими способами підтримувати контакт з фоловерами - хоча б віддалено. Каменських за час карантину встигла стати для своїх шанувальників мотиваційним наставником (запустивши курс "Життя в стилі NK"), і стилістом, візажистом і навіть персональним фітнес-тренером. Буквально кожен день українська красуня намагається записувати для фоловерів якісь корисні відео та фото. Новий пост присвячений, мабуть, одній з найулюбленіших тем Насті - моді.

На своїй instagram-сторінці Каменських підготувала нове динамічне відео, демонструючи відразу два стильних образи на весну.

Перший образ - більш "дачний". Настя позує в укорочених синіх джинсах з декоративними стрічками. Від вітру вкриває коричнева парку з великими кишенями, тонкий поясок підкреслює лінію талії виконавиці. На ніжках - зручні руді чоботи. Волосся зібране у практичний хвіст.

Другий образ вийшов більш романтичний і він виконаний у світлих тонах. Білі брюки з високою посадкою, в штани заправлено боді тілесного відтінку і з пікантною зоною декольте, на плечі накинута коротка джинсова куртка ніжно-блакитного відтінку - з візерунком. На цей раз пишні кучері Настя розплела.

"Який образ подобається більше?" - уточнює у шанувальників Каменських.

Стильна Настя Каменських (відео: instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, фоловерів Насті довго просити не довелося:

Обожнюю твої кучері! Безумовно другий))

Перший outfit мені більше подобається!

Обидва подобаються! Скрізь красуня

Ви завжди красива!

В обох найкрасивіша

1 молодіжний і актуальний

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, що весь цей тиждень Настя інтригує фоловерів нової відео-роботою і піснею. Уявити яку співачка планує вже 15 травня. І називатися вона буде "Спогади". При цьому кліп для цієї пісні Настя змонтувала з архівних фото і відео".

“Дуже чекаю, щоб поділитися цією роботою з вами! В ній стільки радісних і щасливих для мене моментів! Скоро все побачите самі", - інтригує виконавиця.

Нагадаємо, Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею.