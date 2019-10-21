Ідеальна пара: Алессандра Амбросіо показала рідкісні романтичні кадри з коханим

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель і її хлопець насолоджуються спільним проведенням часу

Алессандра Амбросіо – дівчина дуже відверта. Вона обожнює оголені фото, виходи у відвертому вбранні, із задоволенням показує шанувальникам всі сторони свого життя, включаючи особисте. А от коханий 38-річної бразильської красуні – засновник італійського бренду Alanui – Ніколо Одді фігурує на її сторінці не так часто. Зате якщо вже до спільних фото доходить, то Алессандра намагається виразити в них усю гаму своїх почуттів.

Алессандра і Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Як, до прикладу, на останніх фото супермоделі і власниці бренду купальників GAL Floripa, де вона і її хлопець позують на мальовничому осінньому тлі, що складається з соломи і гарбузів різного розміру. Алессандра і її обранець, по всьому, готуються до обожнюваного усім світом свята Хелловіна. Вони обіймаються, цілуються і просто світяться від щастя. На одному фото спокуслива красуня робить вигляд, що кусає Ніколо.

Закохані на відпочинку (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники тут же стали засипати молодих людей сердечками і писати, що більш ідеальну пару знайти важко. До речі, Алессандра і Ніколо зустрічаються ще з літа 2018-го року, але поки що не поспішають узаконити свої стосунки. Пара багато часу проводить у спільних поїздках – робочих і просто романтичних – і насолоджується статусом закоханих. У той же час італійський бізнесмен встиг стати дітям Алессандри – 11-річній Ані Луїзі і 7-річному Ноа – справжнім другом. Вони часто влаштовують пікніки, спільні свята, заняття спортом, прогулянки, фото та відео з яких пізніше викладають в мережу.

Алессандра не приховує почуттів (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, до цього Алессандра 13 років полягала у відносинах з бізнесменом Джеймі Мазуром. Незважаючи на те що в цьому союзі народилося двоє дітей, закохані також не пов'язувала себе узами шлюбу. У березні 2018-го року вони остаточно розійшлися, і вже незабаром Алессандра зустріла нового коханого.