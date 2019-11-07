Ідеальна матуся: Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото з маленькою донькою

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка також поділилася своїми думками про виховання дітей

41-річна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва у вересні цього року стала мамою втретє, народивши другу доньку. Разом з батьком дитини, бізнесменом Ігорем Дубинським вона також виховує своїх двох дітей від попереднього шлюбу - прийомного сина Ігоря і доньку Кароліну. Сімейство живе в США і спорстменка вже встигла захопити шанувальників квітучим зовнішнім виглядом після пологів.

А новим фото в своєму Instagram Лілія викликала справжню хвилю розчулення - адже на ньому вона зображена з 1,5-місячним малятком на руках. Вона позує на вулиці на фоні зелених дерев, одягнена у вільну футболку. Донечка, чиє ім'я спортсменка поки тримає в секреті, відображена спиною до камери, одягнена у світлий комбінезон і пов'язку на голові.

Подкопаєва також поділилася своїми думками про виховання дітей - на її думку, неможливо зіпсувати дитину любов'ю та ласкою.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Якщо хтось вам коли-небудь скаже про те, що часте носіння дитини на руках, груди на вимогу або спільний сон можуть зіпсувати дитину, приведіть йому цю чудову цитату з книги К. Гонсалеса "Подарунок на все життя": ...Неможливо розпестити дитину, зіпсувати її, приділяючи надто багато уваги. Псують дітей зовсім по-іншому. Їх псують, коли б'ють, ображають, насміхаються над ними, ігнорують плач. Навпаки, звертаючи на дитину увагу, носячи її на руках, пестячи, втішаючи, розмовляючи з нею, цілуючи її, посміхаючись їй, ми виховуємо дитину добре і дуже правильно", - написала гімнастка.

Користувачі мережі всього за годину залишили безліч лайків та коментарів під милим фото. Багато також погодилися з думкою Лілії і автора книги, закликаючи любити і балувати дітей.

Як я з вами згодна, сама практикую спільний сон, поцілунки і обійми

Це точно!!!

Ідеальна матуся

Як я згодна з кожним словом!!! Любов кохання і ще раз кохання потрібна кожному з нас, особливо нашим дітям!!!! Вітаю, Лілечка, з третім щастям)))

Божественно красива картина

Абсолютно точно. Ви - молодець!

Прекрасні

Ліля, правда в такому віці ставлення зовсім по іншому, кайфуєш вже ....кожну секунду

Згодна з кожним словом.

У цьому і є сенс ... діти маленькі тільки один раз в житті....

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва роздражнила пікантним декольте на "зухвалому" фото.