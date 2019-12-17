Ідеальна мама: Єва Лонгорія засипала мережу милими фото з однорічним сином

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса відпочиває в Дубаї

Єва Лонгорія – затребувана актриса, активістка і феміністка – вирішила відійти від справ і відпочити. Разом зі своїм однорічним сином Санті вона вирушила до Арабських Еміратів, звідки постить безліч сторіз і фото. Зірка вже встигла відвідати безліч визначних пам'яток цього знаменитого міста, пройтися по Dubai mall, скуштувати страви від найкращих шеф-кухарів, а також побувати в пустелі...

Єва в Дубаї (фото: instagram.com/evalongoria)

Для поїздки вона прихопила масу стильних нарядів. Перший – білий комбінезон з накладними кишенями і поясом на талії. Для нього Єва підібрала великі сережки-кільця і браслети. Волосся вона зібрала у високий пучок, а макіяж зробила виразний. Санті, який разом з мамою побував у пустелі, був одягнений у темно-синій комбінезон, а також смугасту футболку. Мама і малюк веселилися, фотографувалися з орлом і місцевими жителями, і просто насолоджувалися сонцем.

Єва в ресторані (відео: instagram.com/evalongoria)

Пізніше Єва продемонструвала новий образ – для походу в ресторан вона одягла чорний джемпер з високим горлом. Дитину Лонгорія надягла в гірчичного відтінку светр. Як любляча мама, Єва навіть за вечерею розважала малюка. Вона влаштувала веселі танці прямо за столом, і Санті їх із задоволенням підтримав. "Настрій, коли їжа нарешті прибуває...", – написала Єва кумедний підпис.

Єва обожнює стильні образи (фото: instagram.com/evalongoria)

Для прогулянки по знаменитому торговому центру вона вибрала класику: біла футболка, сірий жакет, а також сріблясті підвіски і сережки. Волосся вона вирівняла і уклала на косий проділ, а в макіяжі зробила акцент ка на губах, так і на очах. Вийшло стильно й ефектно!

Нагадаємо, нещодавно Лонгория побувала на урочистому гала-вечорі Women in Entertainment, де показала одне зі своїх улюблених поєднань в одязі: бежевого відтінку костюм і яскрава блуза. Такого прийому її навчила близька подруга і улюблений дизайнер Вікторія Бекхем.