Ідеальна з ніг до голови: Емілі Ратаковскі захопила витонченою фігурою в спокусливому міні

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка сумує за прогулянками

Емілі Ратаковскі під час карантину не забула про своїх фоловерів. Вона ділиться як відвертими кадрами з особистого архіву, романтичними фото з чоловіком, так і зворушливими порадами, як залишатися сильними в умовах, що склалися. Дівчина розповіла, які висновки зробила з попереднього року, який виявився досить важким для неї. І виставила пост з записаними самій собі рекомендацій, які можуть стати в нагоді кожному.

Ратаковскі зі своїм улюбленцем (фото: instagram.com/emrata)

А кілька годин тому 28-річна красуня вирішила розчулити мережу. Вона показала нове фото зі своїм домашнім улюбленцем – псом Коломбо. Емілі, яка обожнює прогулянки з собакою, дуже засмучена, що зараз не може дозволити собі такий вид релаксу. Вона написала: «Я сумую за прогулянками в моєму місті (і малюк Коломбо теж чекає, коли я зможу його вивести)».

Для прогулянки Ратаковскі, як завжди, вибрала спокусливий лук. Дівчина одягла блідо-блакитну міні-сукню на широких бретелях, яку доповнила білими кедами, сумочкою через плече і великими сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся, а у вуха вставила сережки зі своєї власної лінії, які повторюють форми жіночого тіла. Вийшло ненав'язливо, комфортно і стильно. А до того ж Емілі зуміла продемонструвати свою бездоганну фігуру: тонку талію, стрункі ноги і ідеальні пропорції. Беремо лук на замітку для майбутнього літа!

Емілі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

Також днями Емілі показала і нове домашнє фото. На ньому модель, актриса і бізнесвумен позує в нижній білизні. Правда, цього разу вона зробила акцент не на своїх знаменитих формах, а на те, як виглядає вранці. За словами Ратаковскі, фото зробив її чоловік Себастьян. Що ж, виглядає спекотна красуня просто відмінно: гладка шкіра, ніжний рум'янець, чуттєві пухкі губи, які вона підкреслила легким макіяжем... Фото набрало максимальну кількість лайків та коментарів.