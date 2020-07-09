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Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Четвер 09 липня 2020 12:38
Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Зірка зробила нову стрижку

Шерон Стоун – визнаний голлівудський секс-символ, і роки тут не владні. Це зірка демонструє з кожним новим фото у своєму блозі. Черговий пост вона присвятила новій стрижці і просто підкорила мережу своєю красою. Шерон зробила коротку стрижку з рваними пасмами, яка візуально скинула років і додала образу безтурботності і легкості. «Спасибі велике за мою щасливу стрижку», – написала зірка і зазначила улюбленого майстра, який трудився над нею.

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Шерон зробила ноую стрижку (фото: instagram.com/sharonstone)

На селфі Шерон, якій у березні виповнилося 62 роки, буквально світиться красою і свіжістю. Гладка шкіра, сяючі очі і «фірмова» зваблива посмішка знаменитості нагадали користувачам мережі про культову роль Стоун в «Основному інстинкті». Фанати почали писати голлівудській красуні компліменти і коментувати її новий образ.

  • Виглядаєш чудово з лагідними волоссям
  • Все ще красива, як завжди
  • Досі так само сексуальна, якою була в «Основному інстинкті»
  • Більше, ніж красива
  • Все ще ідеальна
  • Твоя стрижка така мила
  • Ти чудова
  • Прекрасна

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фото

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/sharonstone)

Також днями Шерон Стоун підкорила красою на черговому архівному фото з юності. Вона показала знімок, на якому їй 19. «Повернення в мої модельні дні за кордоном, коли мені було 19», – пояснила вона. Молода Шерон викликала бурю захоплень серед своїх фанатів. Ідеальні риси обличчя, зухвалий погляд і дивовижна харизма зірки не залишили байдужими навіть багатьох визнаних красунь. Приміром, Наомі Кемпбелл не втрималася, щоб не залишити емодзі у вигляді сердечок під постом.

Як завжди розкішна: 62-річна Шерон Стоун вразила нев'янучою красою на новому фотоШерон в юності (фото: instagram.com/sharonstone)

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