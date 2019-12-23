Ідеальна: 53-річна Сінді Кроуфорд похвалилася струнким тілом в жіночому платті

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель вирушила на оздоровчий відпочинок

Сінді Кроуфорд вирішила влаштувати собі wellness-канікули: разом з дочкою вона вирушила до Мексики. За словами самої Сінді, вони намагалися більше часу присвятити собі і власному самопочуттю, відключившись від зовнішнього світу. "Передсвяткова оздоровча подорож! Немає телефонів, немає проблем", – написала вона під знімком, де постала разом з 18-річною донькою і йога-інструктором. Виглядають вони відпочилими і повними сил. У переписці під фото легендарна красуня зробила акцент, що воно запощене постфактум.

Сінді з дочкою на відпочинку (фото: instagram.com/cindycrawford)

Як юна Кайя, так і Сінді похвалилися стрункими фігурами, а також навичками в йозі – дівчата стали в асани, відомі своїм заспокійливим впливом, створивши незвичайну фігуру. На другому знімку мама і дочка вирушають на спа-процедури: в білих халатах, без макіяжу і серед мальовничої природи вони виглядають щасливими і умиротвореними.

Кілька годин тому на сторінці Сінді з'явилося нове фото – модель позує на тлі готелю, в якому вони проживали. На ній надіто довге темно-фіолетове плаття з запахом і жіночним квітковим прітном, яке зробило і без того струнке тіло зірки просто досконалим. "Чарівне місце, щоб розслабитися...", – написала вона.

Модель у відмінній формі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Фанати засипали зірку численними коментарями, захоплюючись її красою і стрункістю, а також побажавши їй відпочити як слід. "Ідеальна", "Ти просто чарівна", "Ідеальне тіло, чудова фігура і дуже красива дівчина"...

Нагадаємо, Сінді давно захоплюється йогою і обожнює здоровий спосіб життя. Тому таке передноворічне оновлення не здивувало шанувальників зірки. На її сторінці в Instagram завжди багато надихаючих фото і відео зі спортзалу, йога-студії, а також власної кухні, де вона любить готувати корисні страви для всієї родини.