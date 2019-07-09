"І Костянтин тут!" Віра Брежнєва зворушила кумедним сімейним відео

Віра Брежнєва завжди з теплом та особливим трепетом говорить про свою сім'ю, а вона у неї просто величезна: мама, три сестри з чоловіками та дітьми. Вона обожнює проводити час у колі рідних і близьких, коли всі збираються разом, хоч таке буває нечасто. Душевні кадри завжди викликають шквал емоцій у шанувальників артистки. А особливо, якщо на них присутній чоловік зірки, Констянтин Меладзе. Нещодавно Віра публікувала романтичне відео з участю другої половинки, а тепер знову вирішила показати його, але вже в колі своєї величезної родини біля їх будинку у сонячній Італії. Відповідне відео з'явилося в Instagram співачки.

В кадрі близькі і рідні для зірки люди позують перед об'єктивом фотографа. Бекстейдж зі зйомки вийшов смішним і веселим – хтось мінявся місцями, хтось підбирав позу і вибирав місце, куди краще встати. А несподівана кінцівка ролика розсмішила всіх.

"Люди, любіть один одного", - підписала Віра відео, додавши красномовні хештеги: #сімейка, #кохання, #радість.

Шанувальники знаменитості прийшли в повний захват від водночас зворушливого і смішного ролика. Вони поділилися враженнями від перегляду і зазначили, що велика сім'я Віри виглядає дуже дружно і щасливо. Крім того, фани Віри помітили явну "жіночу перевагу".

"Чудесні!", "Касрасота! Кльові! Уявляю, на 8 березня вашим чоловікам, скільки подарунків потрібно купувати!", "Як мило! Ой, не можу прям! Щастя вашій родині і близьким людям!", "Яке тепле приємне відео!", "Які ви всі класні! Успіхів вам і здоров'я!", "Круто! І Констянтин тут. Обожнюю його. Геній!", "Суперсімейка!" - писали захоплені комменатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

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