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"Досить знущатися": Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 22:00
"Досить знущатися": Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка постала перед шанувальниками у відвертому вбранні, максимально оголивши пишний бюст

Популярна співачка Анна Сєдокова регулярно радує шанувальників відвертими знімками, без сорому демонстируя принади своєї апетитної фігури. На цей раз на сторінці в Instagram вона показаласебя в пікантній червоній сукні, що максимально оголила розкішні груди артистки.

Зірка повідомила, що починає свій робочий рік з виступу в Казахстані, роздражнивши шанувальників гарячим селфі в нескромному вбранні. Знаменитість доповнила образ стильними окулярами і великими золотими сережками-кільцями.

"Ну що ж. Почнемо цей новий робочий рік так. Улюблений Казахстан . Початок відмінний", - зізналася виконавиця.

&quot;Досить знущатися&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальників співачки зацікавив не стільки гастрольний графік зірки, скільки її зовнішній вигляд, що викликав у фанів бурю емоцій і спровокував шквал компліментів.

"Яка гарна, немає слів", "На грані порно...", "Я захоплююся вашою фігурою і прес шикарний! Ви дуже жіночна і сексуальна!", "Яка ж вона сексуальна", "Ти просто вогонь по фігурі", "Апетитна", "Анна , може досить вже знущатися над чоловічим населенням", "Аня, Ви прекрасні!" - відзначали вони.

&quot;Досить знущатися&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте

&quot;Досить знущатися&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте

&quot;Досить знущатися&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте

&quot;Досить знущатися&quot;: Анна Сєдокова розбурхала мережу екстремальним декольте

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Ганна Сєдокова представила новий сингл під промовистою назвою "Санта Барбара". Артистка розповіла непросту історію його створення, заявивши, що пісня стала своєрідною відповіддю суперниці, з вини якої вона опинилася в любовному трикутнику.

До речі, Анна Сєдокова не боїться робити екстремальні вчинки і епатувати публіку. Наприклад, зірка купалася в басейні прямо в сукні, показавши чуттєвий знімок, що роздражнив її шанувальників.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ганна Сєдокова
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