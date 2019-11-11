Хуліганка з короткою стрижкою: Тіна Кароль вразила незвичайним образом на Танцях з зірками

Дванадцятий ефір шоу Танці з зірками, який відбувся 10 листопада, видався яскравим і тким, що запам'ятається - адже у чвертьфіналі проекту пари танцювали під живе виконання українських зірок, які при цьому повторювали свої старі образи. Серед них були "золотий" склад групи "ВІА Гра", Джамала, Ассоль і звичайно ж ведуча шоу Тіна Кароль. Зазначимо, що співачка повернулася до свого зухвалого луку восьмирічної давності, вельми вразивши фанатів.

Фото і відео були опубліковані на фан-сторінці Кароль в Instagram. Артистка виконала свою стару пісню "Зачем я знаю", під яку Ксенія Мішина та Євген Кот станцювали сексуальний фрістайл. Сама ж Тіна з'явилася в образі з кліпу на цю композицію - з короткою рваною стрижкою і в "хуліганському" вбранні - джинсах, білій майці і кросівках. На одне плече вона накинула чорну шкіряну куртку-косуху.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Шанувальники співачки поспішили поділитися своїми враженнями від такого перетворення Кароль - багато зізналися, що це було дуже несподівано, але круто, і їй дуже личить такий образ.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Мені подобається такий образ Тіни, одна з улюблених пісень

Це божественно

Шалено сподобався!!! Дуже не звично бачити Тіночку в такому образі. А ж не крутиться що у її був колись цей образ

Це мене просто шок

Дуже несподівано, я прям не дізналася, багатою буде. чесно, я вже і забула її таку

НУ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНА, Я ЗГОРІЛА

Це було дуже несподівано

Круту образ вийшов

Дуже!!! Вона просто супер!!!!

У мене був шок. афігенна! Помолоділа на 10 років!

Дуууже

Офігенно крута!) Відразу нагадало часи, коли Тіночка ходила з короткою стрижкою і була зухвалою чикулей))

Скріншот коментарів (instagram.com/_fantina)

Дивіться відео виступу Тіни Кароль на Танцях з зірками 2019:

Танці з зірками - Ксенія Мішина і Женя Кіт (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Нагадаємо, 10-річний син Тіни Кароль Веніамін нещодавно дав своє перше інтерв'ю. Хлопчик розповів про своїх друзів і захоплення, а також зізнався, про що мріє.