Хулиганка с короткой стрижкой: Тина Кароль поразила необычным образом на Танцах со звездами

Двенадцатый эфир шоу Танцы со звездами, который состоялся 10 ноября, выдался ярким и запоминающимся - ведь в четвертьфинале проекта пары танцевали под живое исполнение украинских звезд, которые при этом повторяли свои старые образы. Среди них были "золотой" состав группы ВИА Гра, Джамала, Ассоль и конечно же ведущая шоу Тина Кароль. Отметим, что певица вернулась к своему дерзкому луку восьмилетней давности, весьма поразив фанатов.

Фото и видео были опубликованы на фан-страничке Кароль в Instagram. Артистка исполнила свою старую песню "Зачем я знаю", под которую Ксения Мишина и Евгений Кот станцевали сексуальный фристайл. Сама же Тина предстала в образе из клипа на эту композицию - с короткой рваной стрижкой и в "хулиганском" наряде - джинсах, белой майке и кроссовках. На одно плечо она набросила черную кожаную куртку-косуху.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Поклонники певицы поспешили поделиться своими впечатлениями от такого преображения Кароль - многие признались, что это было очень неожиданно, но круто, и ей очень идет такой образ.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Мне нравится такой образ Тины, одна из любимых песен

Это божественно

Безумно понравился!!! Очень не привычно видеть Тиночку в таком образе. А ж не вертится что у её был когда то этот образ

Це мене просто шок

Очень неожиданно, я прям не узнала, богатой будет. честно, я уже и забыла ее такую

НУ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНАЯ, Я СГОРЕЛА

Это было очень неожиданно

Крутейший образ получился

Очень!!! Она просто супер!!!!

В мене був шок. афігенна! Помолоділа на 10 років!

Ооочень

Офигенно крутая!) Сразу напомнило времена, когда Тиночка ходила с короткой стрижкой и была дерзкой чикулей))

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Смотрите видео выступления Тины Кароль на Танцах со звездами 2019:

Танцы со звездами - Ксения Мишина и Женя Кот (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Напомним, 10-летний сын Тины Кароль Вениамин недавно дал свое первое интервью. Мальчик рассказал о своих друзьях и увлечениях, а также признался, о чем мечтает.