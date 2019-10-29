Син Тіни Кароль дав своє перше інтерв'ю: Я ніколи не буваю головним в компанії

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Хлопчик розповів про мрію напередодні дня народження - 18 листопада

Ексклюзивно в журналі Viva! Вийшло перше інтерв'ю сина Тіни Кароль Веніаміна і фотосесія співачки, яку знімали у Лос-Анджелесі в мальовничому каньйоні Антилопа. Фотосесія зайняла в журналі рекордних 12 сторінок, фотографом виступила Аліна Симоненко. В Instagram Тіни Кароль також була опублікована "жива обкладинка" журналу - відео зі зйомок вражаючою фотосесії.



Життя в Англії, сімейні підвалини, спільні подорожі, відносини мами і сина, закоханості, мрії і багато іншого... Все це в подвійному інтерв'ю Тіни Кароль і Веніаміна Огіра. На зустріч з Viva! співачка, телеведуча, актриса Тіна Кароль прийшла зі своїм 10-річним сином Венею. Рідкісна удача, якщо врахувати, що хлопчик живе в Англії. Та й можливість поспілкуватися не тільки з нашою героїнею, але і з її дитиною, – справжнє везіння.



Перша обкладинка у творчому житті Тіни Кароль була в Viva! Всі самі емоційні та яскраві моменти її життя: весілля, народження сина – ставали приводом для наших зустрічей та інтерв'ю протягом цих 15 років. Так і ми з цікавістю спостерігали за поворотами долі співачки. Цілком логічно, що перше інтерв'ю з сином Тіни з'явилося на сторінках журналу Viva! Свіжий номер в продажу з 29 жовтня.





Веніамін Огір про своїх друзів в Англії: "У мене їх багато: 50 чоловік. Я ніколи не буваю головним в компанії. Мені краще вчитися добре, ніж бути головним. А я і не хочу цього. У нас не прийнято, щоб у компанії був хтось головний!"



Про улюблені заняття: "Після школи граю на барабанах, на фортепіано. Мені більше подобаються барабани. Займаюся фехтуванням, регбі, танцюю в українському клубі гопак. Після всіх занять мені хочеться пограти і повеселитися. Зі своїми друзями я трохи граю онлайн, мені це подобається. Minecraft, Fortnite".

Про що мріє напередодні дня народження: "На свій день народження я хочу, щоб мама була поруч. І ще хочу знову побувати з нею на Маврикії".



Нагадаємо, що 22, 23, 24 грудня в Києві пройдуть святкові гала-концерти "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Це мультиформатний шоу, де кращі зірки країни заспівають свої хіти та Колядки. У концерті, крім Тіни візьмуть участь MONATIK, DZIDZIO, The Hardkis, Час і скло, KAZKA, Олег Скрипка й ВВ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, "Жіночий Квартал", Michelle Andrade, KHAYAT і багато інших. Повну версію інтерв'ю Тіни Кароль і Веніаміна Огіра читайте на сторінках Viva!

Нагадаємо, раніше Кароль і Балан засипали мережу романтичними фото з Танців з зірками 2019.