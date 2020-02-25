Тендітна і зворушлива: дочка Ольги Сумської розчулила ніжним "вагітним" фото

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса з чоловіком вже виховують дворічну доньку Єву

Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз вагітна другою дитиною - разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем вона вже виховує дворічну доньку Єву. До речі, днями артистка вперше показала публіці обличчя малятка - сімейство прикрасило обкладинку глянцевого журналу. До цього Тоня ретельно оберігала її від зайвої уваги і жодного разу не публікувала знімки з донькою.

Шанувальники відразу ж відзначили, що дівчинка ну просто-таки копія свого тата. На цьому Паперна на стала зупинятися й на своїй сторінці в Instagram поділилася дуже ніжним фото, ймовірно зробленим у рамках тієї ж фотосесії.

На знімку 29-річна актриса зображена у бордовій шовковій сорочці, яка підкреслила її помітно кругленький живіт. Зверху вона накинула напівпрозору чорну накидку. Майбутня матуся опустила очі вниз і зворушливо поклала одну руку собі на живіт.

"Доброго ранку", - підписала Тоня кадр, причому англійською мовою.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Користувачі мережі засипали артистку розчуленими коментарями, вітаючи її з цим дивом і захоплюючись її красою.

Тендітна та зворушлива...А з цього ракурсу,так схожа на матусю...

Як зворушливо! Ви принадність! Всіх благ!

Яка гарна

Це так прекрасно

Як багато краси в тобі!

Тонечка красуня

Красива

Вітаю у вас знову буде малюк

Ніжна

Вау

@tonya_papernaya красива вся в маму

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, Ольга Сумська зворушливо відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею. Крім того, відомо, що стать дитини поки що ніхто не знає.