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Тендітна і зворушлива: дочка Ольги Сумської розчулила ніжним "вагітним" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 12:26
Тендітна і зворушлива: дочка Ольги Сумської розчулила ніжним "вагітним" фото
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса з чоловіком вже виховують дворічну доньку Єву

Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз вагітна другою дитиною - разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем вона вже виховує дворічну доньку Єву. До речі, днями артистка вперше показала публіці обличчя малятка - сімейство прикрасило обкладинку глянцевого журналу. До цього Тоня ретельно оберігала її від зайвої уваги і жодного разу не публікувала знімки з донькою.

Шанувальники відразу ж відзначили, що дівчинка ну просто-таки копія свого тата. На цьому Паперна на стала зупинятися й на своїй сторінці в Instagram поділилася дуже ніжним фото, ймовірно зробленим у рамках тієї ж фотосесії.

На знімку 29-річна актриса зображена у бордовій шовковій сорочці, яка підкреслила її помітно кругленький живіт. Зверху вона накинула напівпрозору чорну накидку. Майбутня матуся опустила очі вниз і зворушливо поклала одну руку собі на живіт.

"Доброго ранку", - підписала Тоня кадр, причому англійською мовою.

Тендітна і зворушлива: дочка Ольги Сумської розчулила ніжним &quot;вагітним&quot; фото

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Користувачі мережі засипали артистку розчуленими коментарями, вітаючи її з цим дивом і захоплюючись її красою.

  • Тендітна та зворушлива...А з цього ракурсу,так схожа на матусю...
  • Як зворушливо! Ви принадність! Всіх благ!
  • Яка гарна
  • Це так прекрасно
  • Як багато краси в тобі!
  • Тонечка красуня
  • Красива
  • Вітаю у вас знову буде малюк
  • Ніжна
  • Вау
  • @tonya_papernaya красива вся в маму

Тендітна і зворушлива: дочка Ольги Сумської розчулила ніжним &quot;вагітним&quot; фото

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, Ольга Сумська зворушливо відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею. Крім того, відомо, що стать дитини поки що ніхто не знає.

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