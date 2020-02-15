Хотіли вкрасти в гарем: Оля Цибульська приголомшила визнанням

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля була вражена ситуацією

Абсолютно звичайний відпочинок в Туреччині не віщував жодної небезпеки для української співачки Олі Цибульської. Але все пішло не за планом. У програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» артистка розповіла, як її ледь не вкрали в гарем.

Оля Цибульська вирушила в жарку країну разом з чоловіком, тому ніхто з місцевих жителів до неї не приставав. Всі бачили, що вона з коханим чоловіком. Але одного разу, поки чоловік спав, Оля вирішила пройтися магазинами. Однак незабаром співачка помітила, що її став переслідувати якийсь чоловік.

«Десь у третьому чи четвертому магазині я помітила, що за мною йде людина, - розповіла співачка «Зірковому шляху». - В одній із крамниць він почав до мене приставати, хапати мене за руки, тягти з магазину. Я верещала, вибіг господар цього магазину, прогнав його на їхній мові».

Виявилося, що незнайомець хотів вкрасти співачку для турецького гарему.

«Але все ж пам'ятають, що Роксолана зробила султану, так що не грайтеся з нашими дівчатами», - поділилася співачка на каналі «Україна».

Оля Цибульська (фото: 1+1)

Нагадаємо, що вже у неділю, 16 лютого, о 21:00 відбудеться п'ятий ефір сліпих прослуховувань шоу Голос країни-10 на каналі «1+1». На цей раз глядачів програми чекає сюрприз – на сцену вийде Оля Цибульська!

Наголошується, що Цибульська виконає композицію «Чекаю. Цьому». Більш того, на проект зі своєю зірковою мамою прийде її 5-річний син і буде з задоволенням підспівувати їй, замінюючи Дзідзьо, з яким співачка зазвичай виконує цю композицію.

Оля Цибульська з сином Нестором (фото: instagram.com/cybulskaya)

«Це був своєрідний виклик, я вважаю, що виховувати дитину потрібно не словами, а на власному прикладі. Мені було цікаво спробувати себе у конкурсі. Коли ти у шоу-бізнесі давно, твої кліпи набирають мільйонні перегляди, в якійсь момент здається, що все «ок», але потрібно розвиватися, рухатися далі. Плюс, мені хотілось дізнатися, чи у Тіни з Даном все по-справжньому, чи дійсно у них роман», - коментує Ольга.