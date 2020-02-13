Оля Цибульська прийде на сліпі прослуховування шоу Голос країни-10: Це був виклик

Оля Цибульська (фото: 1+1)

Напередодні випуску Оля разом із сином Нестором заспівала наживо у студії «Сніданку з 1+1» та розповіла, чому вирішила взяти участь у шоу

Вже в неділю, 16 лютого, о 21:00 під час п'ятого ефіру Голосу країни-1" на каналі «1+1» на сцені вокального шоу глядачі побачать відому зірку - Олю Цибульську. Традиційно на Голос країни приходять не тільки учасники, які роблять перші кроки до своєї мрії про велику сцену, але й відомі на всю країну виконавці. В ефірі «Сніданку з 1+1» Оля заспівала пісню «Чекаю. Цьом», яку і буде виконувати на проекті. 5-річний син Олі із задоволенням підспівував мамі, заміняючи Дзідзьо, з яким співачка зазвичай виконує цю композицію.

Оля розповіла, чому, будучи відомою артисткою, вирішила прийти на шоу: «Вся Україна дивиться «Голос країни», і я теж слідкую за ефірами та вірю у випускників проекту, бо часто зустрічаю їх на концертах». Також співачка додала, що велику роль у її рішенні взяти участь у проекті зіграв її син Нестор: «Це був своєрідний виклик, я вважаю, що виховувати дитину потрібно не словами, а на власному прикладі. Мені було цікаво спробувати себе у конкурсі. Коли ти у шоу-бізнесі давно, твої кліпи набирають мільйонні перегляди, в якійсь момент здається, що все «ок», але потрібно розвиватися, рухатися далі. Плюс, мені хотілось дізнатися, чи у Тіни з Даном все по-справжньому, чи дійсно у них роман». Оля додала, що спеціально обрала пісню «Чекаю. Цьом», бо з нею міг прийти будь-який учасник, і таким чином вона «замаскувалася».

А на запитання ведучих, чи хоче Нестор співати, він рішуче відповів: «Так». Хлопчик додав, що навіть хотів піти на шоу «Голос. Діти-5» та обрав би команду Дзідзьо. «Я думаю, що він ще у пошуку. Звичайно, йому дуже подобається музика. З 3,5 років він грає на барабанах, ходить до музичної школи, а яку професію обере – будемо бачити. Я точно не буду на нього тиснути», - коментує за лаштунками співачка.

Оля Цибульська виступить на сцені Голосу країни-10

У п’ятий день сліпих прослуховувань місць у командах тренерів залишається все менше, проте потужних вокалістів, які чекають свого виходу, як і раніше багато. А чи впізнають тренери відому співачку та чи продовжить Оля участь у шоу, телеглядачі дізнаються вже у неділю у 21:00 на телеканалі «1+1».