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Не модно сьогодні: Оля Цибульська зізналася, як втратила цноту

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 13:31
Не модно сьогодні: Оля Цибульська зізналася, як втратила цноту
Оля Цибульська (фото: прес-служба артистки)

Цибульська також розповіла, після якого побачення у неї народилася дитина

Співачка Оля Цибульська зізналася, що втратила цноту в 24 роки. Подробицями тієї першої ночі співачка відверто поділилася з журналістами програми "Зірковий шлях", яка виходить по буднях на каналі "Україна" в 9:30.

Оля Цибульська розповідає, що її перша ніч була особливою, і вона до неї готувалася.

"Жартувала, що яблуко, яке Єва кусала на 3-й день у раю, я вкусила трохи пізніше, вже в 24 роки. Це трохи не модно для сьогодні, але та ніч була досить свідомої і дуже чуттєвою. І я до неї готувалася. Мало того, що білизна, все нормально було, перевірено. Я розставляла свічки, купувала аромамасла", - ділиться з "Зірковим шляхом" Цибульська.

Не модно сьогодні: Оля Цибульська зізналася, як втратила цноту

Оля Цибульська (фото: прес-служба)

Першим чоловіком співачки став її нинішній чоловік, з яким вони нещодавно провели романтичний вікенд в Парижі.

"Дуже забавно. Ми приїхали в Париж, і знайшли той ресторан, де я їла устриці, після чого трохи завагітніла. Ми зайшли, впізнали кухаря. І я кажу: ви знаєте, є маленька історія, в минулий раз я вийшла з сином. Він каже - добре, зараз покласти вам для дівчинки?", - каже на каналі "Україна" співачка.

Поки повторне материнство в плани Цибульської не входить. Адже жінка зайнята більш важливими справами. Так, нещодавно Оля представила іменні парфуми, на які її й надихнула та сама ніч з чоловіком. А ще - готує купу нових сюрпризів для своїх шанувальників.

Доречі, раніше Цибульська, яка втомилася від домислів про батька свого сина, розставила всі крапки над "і".

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Новини України Оля Цибульська
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