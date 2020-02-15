Хотели украсть в гарем: Оля Цибульская ошарашила признанием

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля была поражена сложившейся ситуацией

Совершенно обычный отдых в Турции не предвещал никакой опасности для украинской певицы Оли Цибульской. Но все пошло не по плану. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» артистка рассказала, как ее едва не украли в гарем.

Оля Цибульская отправилась в жаркую страну вместе с мужем, поэтому никто из местных жителей к ней не приставал. Все видели, что она с любимым мужчиной. Но однажды, пока муж спал, Оля решила пройтись по магазинам. Однако вскоре певица заметила, что ее стал преследовать какой-то мужчина.

«Где-то в третьем или четвертом магазине я заметила, что за мной идет человек, – рассказала певица «Зірковому шляху». – В одной из лавок он начал ко мне приставать, хватать меня за руки, тащить из магазина. Я визжала, выбежал хозяин этого магазина, прогнал его на их языке».

Оказалось, что незнакомец хотел украсть певицу для турецкого гарема.

«Но все же помнят, что Роксолана сделала султану, так что не играйте с нашими девушками», - поделилась певица на канале «Украина».

Оля Цибульская (фото: 1+1)

Напомним, что уже в воскресенье, 16 февраля, в 21:00 состоится пятый эфир слепых прослушиваний шоу Голосу країни-10 на канале «1+1». На этот раз зрителей программы ждет сюрприз – на сцену выйдет Оля Цибульская!

Отмечается, что Цибульская исполнит композицию «Чекаю. Цьом». Более того, на проект со своей звездной мамой придет ее 5-летний сын и будет с удовольствием подпевать ей, заменяя Дзидзьо, с которым певица обычно исполняет эту композицию.

Оля Цибульская с сыном Нестором (фото: instagram.com/cybulskaya)

«Это был своеобразный вызов, я считаю, что воспитывать ребенка нужно не словами, а на собственном примере. Мне было интересно попробовать себя на конкурсе. Когда ты в шоу-бизнесе давно, твои клипы набирают миллионные просмотры, в какой-то момент кажется, что все «ок», но нужно развиваться, двигаться дальше. Плюс, мне хотелось узнать, все ли по-настоящему у Тины с Даном, действительно ли у них роман», - комментирует Ольга.