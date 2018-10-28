"Хотів бігти з весілля": принц Чарльз розповів про шлюб з ледi Діаною

Фото: Принц Чарльз і Діана (weekend.rambler.ru)

У день свого 70-річчя принц випустить книгу, в якій розповість про свої почуття від нещасливого шлюбу

Вже через кілька днів суспільство познайомиться з автобіографічною книгою про життя принца Чарльза, в якій читачі зможуть познайомитися не тільки з життям спадкоємця британського престолу, але і з його почуттями, які він відчував від шлюбу з принцесою Діаною. Принц став відомим по всьому світу не лише зчерез титул, але і завдяки нещасному шлюбу з леді Ді, про це повідомляє видання "Elle.ru".

Вже скоро, 4 листопада Чарльз відсвяткує своє сімдесятиріччя, саме тому він вирішив випустити саму відверту автобіографію.



Фото: Принц Чарльз і Діана (weekend.rambler.ru)

Треба зазначити, що придворний письменник провів кропітку роботу для цього: він кілька десятиліть поступово збирав найціннішу інформацію від Чарльза, придворних і інсайдерів. Зрештою, все це об'єднали в одну книгу.

У книзі детально описано, як після заручин з леді Діаною і навіть вже безпосередньо перед самою церемонією одруження син Єлизавети II говорив про те, що хотів втекти з власного весілля, оскільки усвідомлював всі жахи цієї перспективи.

Крім того книга "розповість" про те, що у принца Чарльза були серйозні проблеми з синами. Все дійшло до того, що спадкоємці Чарльза навіть не захотіли запрошувати його на зйомки документального фільму про свою матір.

Автор книги пропонує суспільству поглянути на шлюб принца Чарльза і леді Діани абсолютно з іншого боку, більш об'єктивно, адже образ Чарльза у багатьох ЗМІ подається виключно з негативної сторони.

Книгу можна буде придбати вже з 4 листопада - дня народження принца.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина принца Чарльза Камілла зажадала розлучення напередодні дня його народження.

Раніше ми писали, що користувачі виявили відео з випускного Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

А ще у Букінгемському палаці пройшов банкет і Styler розповідав, як Єлизавета II зустрічала гостей.

Відео: РБК-Україна