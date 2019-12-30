"Відростила величезний зад": Тодоренко в купальнику збентежила визнанням про свої форми (фото)

Тодоренко також висловилася про стосунки з Топаловим
Регіна Тодоренко, схоже, вирішила "нарватися" на хвилю компліментів. Українська телеведуча і співачка показала шанувальникам парочку нових фото, зроблених під час відпочинку на Балі. Куди Регіна полетіла з сином Майклом ще на початку грудня. З екзотичної відпустки Тодоренко буквально засипає багатомільйонну армію підписникв яскравими фото. Красуня демонструє фігуру в купальнику, показує розкішні пляжі, фото з сином, ділитися власним досвідом. І до речі, на Балі Регіна вирушила за реалізацією давньої пристрасті - серфінг!
Не обійшлося і без "дивних" зізнань. Так, свій недавній пост Тодоренко вирішила супроводжувати висновками 2019 року. При цьому телеведуча опублікувала кілька фото, зроблених у воді, на яких Регіна стоїть на дошці для серфінгу. Само собою, складно не звернути увагу на округлі форми телеведучої - міцні ноги, тонку талію і т. д. Сама ж Регіна, як зазвичай, трохи в грубій формі висловилася про свою фігуру.
Подивитися фото Регіни Тодоренко в купальнику на серфі можна тут
Також Регіна поділилася іншими підсумками року. По більшій мірі - творчими.
Крім того, Тодоренко порадувала шанувальників і родинними новинами. За словами Регіни, вона нарешті знайшла спільну мову з Владом Топаловим.
Звичайно ж, шанувальники ведучої поспішили засипати її захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Зазначимо, що Влад Топалов залишився вдома і не супроводжує свою дружину й сина у цій поїздці. Однак співак дуже сумує. Нещодавно він підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя і материнство і показала чарівне фото з сином з відпочинку на Балі.