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"Відростила величезний зад": Тодоренко в купальнику збентежила визнанням про свої форми (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2019 - 09:46
"Відростила величезний зад": Тодоренко в купальнику збентежила визнанням про свої форми (фото)
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко також висловилася про стосунки з Топаловим

Регіна Тодоренко, схоже, вирішила "нарватися" на хвилю компліментів. Українська телеведуча і співачка показала шанувальникам парочку нових фото, зроблених під час відпочинку на Балі. Куди Регіна полетіла з сином Майклом ще на початку грудня. З екзотичної відпустки Тодоренко буквально засипає багатомільйонну армію підписникв яскравими фото. Красуня демонструє фігуру в купальнику, показує розкішні пляжі, фото з сином, ділитися власним досвідом. І до речі, на Балі Регіна вирушила за реалізацією давньої пристрасті - серфінг!

Не обійшлося і без "дивних" зізнань. Так, свій недавній пост Тодоренко вирішила супроводжувати висновками 2019 року. При цьому телеведуча опублікувала кілька фото, зроблених у воді, на яких Регіна стоїть на дошці для серфінгу. Само собою, складно не звернути увагу на округлі форми телеведучої - міцні ноги, тонку талію і т. д. Сама ж Регіна, як зазвичай, трохи в грубій формі висловилася про свою фігуру.

  • "#підсумки Минулого року я схудла на 18 кг і знову поправилася на 5, відростила величезний зад", - пише Тодоренко.

Подивитися фото Регіни Тодоренко в купальнику на серфі можна тут

&quot;Відростила величезний зад&quot;: Тодоренко в купальнику збентежила визнанням про свої форми (фото)

Також Регіна поділилася іншими підсумками року. По більшій мірі - творчими.

  • “... випустила 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ , вирішила купити франшизу дуже крутого центру , вже відзняла на Балі новий освітній проект для ще одного #youtube-каналу. Побувала у списку #Forbes, розробила разом з креативною командою стилістів спец.бокси краси для кожної дівчини, отримала #ТЕФІ, стала жінкою року @glamour_russia, отруїлася (по всій видимості, отрутою хейтерів), яких «бісить вічний позитив цієї Регіни», перевела на благодійність близько 1млн.р. (дай Бог, врятувала чиєсь життя)", - продовжує співачка.

Крім того, Тодоренко порадувала шанувальників і родинними новинами. За словами Регіни, вона нарешті знайшла спільну мову з Владом Топаловим.

  • "Побувала у 7ми країнах з сином, покаталася на серфі і на нервах чоловіка, про досягнення в сім'ї писати не буду , але ми з @vladtopalovofficial нарешті знайшли ключі від усіх потаємних кімнат у наших відносинах) #впередв2020" - підсумувала ведуча.

Звичайно ж, шанувальники ведучої поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • “Ось це рік! Круто, Регіна"
  • "Регіна - вогонь, захоплююся"
  • “Прекрасні підсумки! Дуже надихає! Красуня і розумниця! Нехай Новий рік принесе реалізацію найсміливіших ідей!"
  • “Вітаю. Потужно!"
  • “Регіна-розумничка! Мегапозитивна людина"
  • “Радує "вічний позитив цієї Регіни"

&quot;Відростила величезний зад&quot;: Тодоренко в купальнику збентежила визнанням про свої форми (фото)

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Зазначимо, що Влад Топалов залишився вдома і не супроводжує свою дружину й сина у цій поїздці. Однак співак дуже сумує. Нещодавно він підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя і материнство і показала чарівне фото з сином з відпочинку на Балі.

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Новини України Регіна Тодоренко
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