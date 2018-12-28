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"Хороший був рік": опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 10:49
"Хороший був рік": опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка підвела підсумки року

Українська співачка Світлана Лобода, яка більшу частину часу проводить в Росії, вирішила підбити підсумки року. На своїй сторінці в Instagram артистка, яка нещодавно "засвітилася" з новим чоловіком, опублікувала фотоколаж, на якому перерахувала отримані в 2018 році премії, нагороди та досягнення.

Зазначимо, що більшість з них вона отримала саме в Росії - наприклад, премія "Золотий грамофон", "Вікторія", премія МУЗ-ТВ, "Пісня року" і інші.

Сама ж Світлана зауважила, що цей рік був дуже вдалим.

&quot;Хороший був рік&quot;: опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами&quot;Хороший був рік&quot;: опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

"Хороший був рік. Я дякую кожному за можливість стояти там, де ми є. За віру в нас, за вашу любов і підтримку. Ми йдемо далі... Спасибі", - прокоментувала Лобода під публікацією.

В коментарях підписники в основному вітають співачку і пишуть, що вона це заслужила. Деякі зазначили, що головне досягнення - це народження доньки Тільди.

"Найкраща", "Наступний рік буде краще", "Краща і кохана", "Спасибі вам за добрі пісні", "Ви цього заслужили", "Так тримати", "Вітаю. На мій погляд ви заслуговуєте всі нагороди, які тільки є. Якщо б я вирішувала кому вручати-віддала б усе вам", "Дякую за вашу творчість!!!!! Ви найкраща !!!Любимо", "Лобода не тільки крута... вона ангел вона не земна !!!", "Спасибі, я тебе теж дуже люблю, з наступаючим", "Хороші підсумки року! Молодець, Світлана. Ще б такий же плакат за 2017 рік зробити. Але головний підсумок 2018 року це Тільда", - пишуть шанувальники артистки.

&quot;Хороший був рік&quot;: опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами&quot;Хороший був рік&quot;: опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами

&quot;Хороший був рік&quot;: опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами&quot;Хороший був рік&quot;: опальна Лобода похвалилася отриманими в Росії нагородами

Скріншот коментарів: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода здивувала одкровеннями про заміжжя. Також Світлана зазначила, що воліє мовчати про своє особисте життя і не виставляти його на загальний огляд.

Раніше Світлана Лобода зізналась, що періодично спілкується зі своїми екс-коханими. Робить вона це тоді, коли їй стає нудно або сумно.

Також останнім часом на своїй сторінці у соцмережі Лобода залишає таємничі послання-звернення. Вона поцікавилася у шанувальників, не здогадуються вони, кому присвячені її зворушливі рядки.

Відео: РБК-Україна

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