"Хороший был год": опальная Лобода похвасталась полученными в России наградами

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица подвела итоги года

Украинская певица Светлана Лобода, которая большую часть времени проводит в России, решила подвести итоги года. На своей странице в Instagram артистка, которая недавно "засветилась" с новым мужчиной, опубликовала фотоколлаж, на котором перечислила полученные в 2018 году премии, награды и достижения.

Отметим, что большинство из них она получила именно в России - к примеру, премия "Золотой граммофон", "Виктория", премия МУЗ-ТВ, "Песня года" и другие.

Сама же Светлана отметила, что этот год был весьма удачным.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

"Хороший был год. Я благодарю каждого за возможность стоять там, где мы есть. За веру в нас, за вашу любовь и поддержку. Мы идем дальше... Спасибо", - прокомментировала Лобода под публикацией.

В комментариях подписчики в основном поздравляют певицу и пишут, что она все это заслужила. Некоторые отметили, что главное достижение - это рождение дочери Тильды.

"Самая лучшая", "Следующий год будет лучше", "Лучшая и любимая", "Спасибо вам за хорошие песни", "Вы этого заслужили", "Так держать", "Поздравляю. На мой взгляд вы заслуживаете все награды, какие только есть. Если бы я решала кому их вручать-отдала бы все вам", "Спасибо за ваше творчество!!!!! Вы лучшая !!!Любим", "Лобода не только крутая... она ангел она не земная !!!", "Спасибо, я тебя тоже очень люблю, с наступающим", "Хорошие итоги года! Молодец, Светлана. Ещё бы такой же плакат за 2017 год сделать. Но главный итог 2018 года это Тильда", - пишут поклонники артистки.

Скриншот комментариев: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода удивила откровениями о замужестве. Также Светлана отметила, что предпочитает молчать о своей личной жизни и не выставлять ее на всеобщее обозрение.

Ранее Светлана Лобода призналась, что переодически созванивается со своими экс-возлюбленными. Делает она это тогда, когда ей становится скучно или грустно.

Также в последнее время на своей странице в соцсети Лобода оставляет таинственные послания-обращения. Она поинтересовалась у поклонников, не догадываются ли они, кому посвящены ее трогательные строки.

Видео: РБК-Украина