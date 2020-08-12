Тільки гарнішає: 46-річна Вікторія Бекхем підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка виклала в мережу нове відео

Вікторія Бекхем знову приміряла річ зі своєї колекції. Вона запостила короткий ролик, на якому постала в чорній сорочці в білих квытах, довгій, злегка расклешеній спідниці тілесного відтінку, а також яскраво-блакитного відтінку босоніжках. З аксесуарів вона вибрала тонкий ланцюжок з підвіскою. Доповнює бездоганну картину макіяж зі стрілками і ретельно промальованими вилицями, а також укладка хвилею. Вона стоїть в повний зріст, переводячи камеру з голови на ноги і підставивши обличчя вітру, який вельми до речі залетів у вікно.

Нове відео Вікторії підкорило шанувальників (відео: instagram.com/victoriabeckham)

«Мені подобається ця сорочка з квітковим малюнком з колекції #VBPAW20 в стилі 70-х (вітерець - це результат вдалого пориву вітру в вікно, а не моя особиста вітряна машина...)», - написала вона під відео.

Шанувальники, втім, не стали розгадувати справжнє походження вітерця, зазначивши лише, що Вікторія виглядає просто божественно. Більшість з них, як завжди, визнали: в свої 46 вона виглядає неймовірно молодо і свіжо. «Вікторія Бекхем - королева світу? О так!», «Нуль дефектів», «Магнетична», «Така красива», «Ти виглядаєш чудово», «Дуже красива», «Так прекрасна, чудова», «Ти така гарна, Вікторія», «Діва», «З віком ти тільки стаєш». Знайшлися й ті, хто знову розкритикував її манеру не посміхатися на камеру. «Як і раніше немає посмішки... Так нудно», «Я б хотіла, щоб ти посміхнулася...».

Бруклін і Нікола (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше Вікторія також показала нове фото свого сина Брукліна з його нареченою Ніколою Пельтц. Як відомо, зоряна мама в захваті від вибору сина - вона повідомила радісну новину про одруження молодих відразу ж після них, виклавши спільне фото закоханих в своєму блозі. Після стало відомо, що Вікторія та її чоловік Девід Бекхем вже підготували подарунок новій сім'ї - будинок в Англії. По всьому, Вікторія сподівається, що таким чином вони будуть її частіше відвідувати.