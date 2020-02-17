Гарна без силікону: Наталія Водянова підкорила природною красою і молодістю

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала селфі без макіяжу

Наталя Водянова, яка нещодавно побувала на гірськолижному курорті в Швейцарії, минулого тижня підкорила своїх фоловерів бездоганною фігурою. Багатодітна мама показала стрункі ноги в облягаючих штанях і отримала масу компліментів. А кілька годин тому вирішила повторити свій успіх, опублікувавши фото з тієї ж серії – з Гштада. Але тепер крупним планом. А значить, темою для обговорення шанувальниками стала її сяюча шкіра, ніжний рум'янець і натуральність.

Наталя все гарнішає (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія позує без будь-якої косметики, волосся натурального відтінку укладене легкою хвилею, головна прикраса – щаслива посмішка... Селфі вийшло милим і зворушливим у своїй простоті. У підписі Наталя зробила акцент на подяці своїм друзям за прекрасний спокійний відпочинок. А послідовувачі у відповідь засипали її компліментами.

Природно, так красиво, не химерно

Природно і невимушено

Наталя, Ви з кожним роком все красивіше

Наталя, ви робите уколи в обличчя? Або як доглядаєте за особою, розкажіть?

Наталія Ви така свіжа і молода, як? Що робите зі шкірою?

Чарівна і чарівна красуня королева Ната

І жодного силікону...

Коментарі до посту Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Наталя відповіла на кілька питань. Приміром, що син Максим любить кататися на лижах, але поки ще не сильний в цьому. Також висловила свою думку, чи є зв'язок між вакцинами та аутизмом. "Немає доведеною зв'язку. Це довго вивчалася і не одним дослідженням. Зв'язку немає, виходячи з цього", – відповіла вона.

А ось про красу цього разу вона розповідати не стала. Але раніше вона вже ділилася інформациєю про улюблені процедури. А також розповіла, що один з секретів її краси – це старокитайська техніка масажу Гуаша. "Моя б'юті-рутина", – написала знаменита модель і філантроп, показавши, як робить масаж спеціальним каменем-шкребком.

Наталя любить масаж обличчя (фото: instagram.com/natasupernova)

Ще одна тема, якої торкнулася Водянова – їжа. В одному з недавніх відео вона зізналася, що це дуже важливий для неї пункт. Оскільки вона була в Італії, то не могла відмовити собі в джелато, спагеті та інших улюблених ласощах цієї країни. Модель виросла в бідній сім'ї, і першим її фуд-здивуванням стало меню літака, в якому вона прямувала в Париж будувати кар'єру.

Іноді Водянова дозволяє собі слабкості (фото: instagram.com/natasupernova)

В останньому відео вона також зізналася, що не сильна в географії. "Ганьба на мої сивини! Закінчити школу і не знати, що Сицилія – острів?! Це просто незадовільно! Будь ласка, не цькуйте мене сильно в коментарях під моїм новим Youtube відео і не кажіть моїм дітям", – пожартувала Наталія.