В обіймах коханого: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін показала пікантні фото з відпочинку

Барбара Палвін з коханим (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Супермодель поділилася особистими фото

Угорська супермодель Барбара Палвін останнім часом рідко радує своїх шанувальників фото в Instagram. В одному зі своїх інтерв'ю 26-річна дівчина зізналася, що хоче проводити в соцмережах менше часу, зосередившись при цьому на особистому житті. Але цього разу привід з'явитися в популярній мережі був серйозний: коханий Барбари Ділан Спроус відсвяткував своє 28-річчя.

Барбара вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На честь такої події Барбара запостив два фото. На одному вона сидить в чорному купальнику на березі гірської річки десь в Америці. Шанувальники відзначили, що вбрання дівчини її неймовірно прикрашає. Купальник з відкритою спиною і крислатий ковбойський капелюх зробили красуню неймовірно стильною. Що і відзначили в коментарях фанати. Також вони не обійшли стороною і досконалі параметри красуні, яка здається дуже стрункою, незважаючи на чутки про те, що вона погладшала.

Барбара і Ділан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin

На другому фото Барбара і Диллан обіймаються, стоячи в цій річці, судячи з усього, вода в річці крижана, так як підпис до фото говорить: «Холодна вода, зате палкі обійми». Фото зробив брат-близнюк Ділана Коул, актор і фотограф.

«Ми тебе любимо, наша красива Барбара», «Барбара, ти - досконалість!», «Барбі, будь ласка, приходь до нас частіше», - тут же кинулися коментувати шанувальники.