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Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.12.2019 - 22:49
Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото
Холостяк 9 Микита Добринін показав новорічне фото (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін порадував своїх шанувальниць новорічним фото зі своєю коханою

Холостяк 9 Микита Добринін виставив на своїй сторінці в Instagram новорічну фотографію, на якій він ніжно посміхається своїй дівчині Даші Квітковій.

На фото щаслива пара сидить за святковим столом, на якому видно келих надпитого шампанського. Пара впритул притулилася один до одного. При цьому переможниця Холостяк 9 Даша правою рукою ніжно торкається до Микити.

На Микиті надітий чорний піджак і біла футболка, а на Даші – блискуче вечірнє плаття.

Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Новий рік все ближче, давайте починати загадувати бажання. Подумайте зараз про саме цінне для вас і залишайте у коментарях", - написав Добринін.

Шанувальники Холостяка 9 прокоментували даний знімок.

  • Красиві!
  • Ви шикарні;
  • Неймовірні;
  • Супер;
  • Любов;
  • Дуже красива пара.

Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Холостяк 9 з коханою схвилювали любов'ю на новорічному фото

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Добринін розповів про те, що під час відпочинку з Дашею в Єгипті з парою стався неприємний інцидент. Справа в тому, що Микита втратив Дашин паспорт.

Коли пара приїхала на відпочинок, то купила нову сім-карту для інтернету. Карту довелося оформляти на паспорт дівчини, і коли вони отримали "сімку" то, окрилені від радості швидко покинули аеропорт. Але потім зрозуміли, що забули забрати свій документ.

Раніше повідомлялося про те, що Холостяк 9 відверто розповів про інтим на проекті. Він також зізнався, що сварився з Дашею через інтернет-покупки.

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Новини України шоубизМикита Добринін
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