Холостяк 9: коли відбудеться прем'єра і чого чекати від першого випуску

Вже в першому випуску шоу покине одна з претенденток на серце Холостяка
Долгожданный выпуск популярного шоу Холостяк (9 сезон) стартует как раз во время "самого женского" праздника – 8 марта. При этом ранее уже стало известно имя нового героя и покорителя женских сердец. Им стал Никита Добрынин! Известный украинский телеведущий и редактор мужского глянца XXL примерил на себя необычную, но однозначно интригующую роль.
При этом 31-летний Никита Добрынин уверяет, что пришел на шоу не просто так – "для пиара". Нет, холостяк действительно рассчитывает встретить на проекте свою половинку. Более того, Добрынин уже не прочь жениться.
И все же вновь и холостяку, и участницам шоу придется пройти сложные этапы. Девушки будут идти на крайние меры и пытаться всячески "убрать с дороги" соперниц. Вновь будут индивидуальные свидания, а также церемония роз, после которой проект покидает одна девушка.
Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Итак, 9-й сезон шоу Холостяк стартует 8 марта. Поклонники проекта могут увидеть первый впуск на телеканале СТБ – в 20:00.
Во время первого выпуск долгожданной премьеры Холостяк 9 зрители увидят:
Видео: instagram.com/nikitadobrynin
Неожиданно в первом выпуске Холостяк 9 появится Слава Каминская (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, ранее экс-Холостяк впервые вышел в свет с беременной женой.
Кстати, а до этого Слава из НеАнгелов в золотом платье поразила модельной внешностью.