Холостяк 9: коли відбудеться прем'єра і чого чекати від першого випуску

Вже в першому випуску шоу покине одна з претенденток на серце Холостяка

Долгожданный выпуск популярного шоу Холостяк (9 сезон) стартует как раз во время "самого женского" праздника – 8 марта. При этом ранее уже стало известно имя нового героя и покорителя женских сердец. Им стал Никита Добрынин! Известный украинский телеведущий и редактор мужского глянца XXL примерил на себя необычную, но однозначно интригующую роль.

При этом 31-летний Никита Добрынин уверяет, что пришел на шоу не просто так – "для пиара". Нет, холостяк действительно рассчитывает встретить на проекте свою половинку. Более того, Добрынин уже не прочь жениться.

И все же вновь и холостяку, и участницам шоу придется пройти сложные этапы. Девушки будут идти на крайние меры и пытаться всячески "убрать с дороги" соперниц. Вновь будут индивидуальные свидания, а также церемония роз, после которой проект покидает одна девушка.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Итак, 9-й сезон шоу Холостяк стартует 8 марта. Поклонники проекта могут увидеть первый впуск на телеканале СТБ – в 20:00.

Во время первого выпуск долгожданной премьеры Холостяк 9 зрители увидят:

Реакцию девушек на Никиту Добрынина. Она того стоит ;) Сюрприз от каждой из участниц. Также мы узнаем, чей сюрприз Никита оценит больше всего. Роза первого впечатления – кому она достанется? И кто станет первой фавориткой Холостяка? Мы увидим в кадре участницу другого шоу – Топ-модель по-украински Лизу Доронько, которая также удивила желание посоревноваться за сердце завидного холостяка. Слава из НаАнгелов и режиссер Сергей Чеботаренко также появятся в кадре. Еще одни неожиданные участники проекта. Уже в первом выпуске мы узнаем, какая девушка покинет вечеринку навсегда, не получив заветную красную розу.

Видео: instagram.com/nikitadobrynin

Неожиданно в первом выпуске Холостяк 9 появится Слава Каминская (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее экс-Холостяк впервые вышел в свет с беременной женой.

Кстати, а до этого Слава из НеАнгелов в золотом платье поразила модельной внешностью.