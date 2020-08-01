Холостяк-9 розкрив головний секрет щасливих стосунків з переможницею шоу

Микита Добринін, головний герой дев'ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" розкрив головний секрет щасливих стосунків зі своєю коханою, а з недавнього часу і дружиною - Дашею Квітковою. Пара разом з того часу, як Микита вибрав Дашу серед усіх претенденток на його серце.

Закохані узаконили свої стосунки ще 21 травня, але про пишне весілля тоді довелося забути. Але вже зовсім скоро одна з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі зіграє весілля. Воно відбудеться 12 серпня.

Секретом щасливих стосунків Микита Добринін поділився з Новим каналом під час зйомки десятого, ювілейного, сезону "Хто зверху?"

"Все просто - ми співпали характерами, бажаннями, цілями. У нас не втрачається запал, ми щасливі, і це найголовніше, - зізнався Добринін. - Не можу сказати, що на проєкт ми йшли, щоб знайти другу половинку, а решта учасників переслідували інші цілі. Мені здається, всі щиро вірять в те, що знайдуть своє кохання. Але нам пощастило, і ми його дійсно знайшли! "

Микита Добринін на зйомках шоу "Хто зверху?" (Фото: Новий канал)

За словами Микити, він ні з ким не почувався настільки добре, як з Дашею.

"Я вважаю, що ми виграли в життєву лотерею. Досвід попередніх років показує, що начебто можна і зійтися з людиною, і начебто побудувати з нею стосунки, але це все -" начебто ". Зараз же я дійсно розумію, що знайшов своє щастя", - сказав Добринін Новому каналу.

У "Хто зверху?" Микита Добринін брав участь з Артемом Пивоваровим і Богданом Шелудяком. Чи вдалося їм перемогти команду Лесі Никитюк, глядачі дізнаються вже 27 серпня - в день прем'єри 10-го, ювілейного сезону шоу.

Нагадаємо, що Микита і Даша узаконили стосунки 21 травня, а пишне весілля вони вирішили відкласти на потім, коли закінчиться карантин. Їхні стосунки почалися в 9 сезоні шоу "Холостяк", де Микита будучи головним героєм вибрав Дашу в фіналі реаліті в травні 2019 го.

Раніше ми писали, що ведучий "Холостяка" стане багатодітним татом. З'явилося фото щасливого сімейства.