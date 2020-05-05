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Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2020 - 15:02
Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу (відео)
Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Микита і Даша на карантині не нудьгують

Микита Добринін і Даша Квіткова залишаються на домашній ізоляції в період карантину, до чого постійно закликають фоловерів. При цьому герої реаліті-шоу Холостяк-9 явно вдома не нудьгують. Закохана пара знаходить собі усілякі завдання. Наприклад, пара активно тренується, готує, виходить в прямі ефіри. Більш того, Квіткова раніше показувала, як їй шиють весільну сукню! "Холостячка" підкреслила, що вони з Микитою вирішили не переносити дату розпису - 20 травня.

Крім того, Даша Квіткова піддалася популярному на карантині тренду в соцмережах. Коли користувачі мережі instagram в прямих ефірах на віддаленому режимі дають один одному різні забавні завдання. Багато селебрітіс воліють робити це в прямому ефірі. А ось Квіткова провела веселий instagram-баттл в режимі "сторіз".

До баттла приєдналася учасниця групи Open Kids Лєра Дідковська. Дівчата закидали одна одну веселими челленджами. При цьому впоралася кожна. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Даша Квіткова та Лєра Дідковська провели онлайн-баттл з веселими завданнями

Так, одне із завдань для Квіткової було пов'язано з популярним нині товаром - туалетним папером. Даші потрібно було змайструвати собі паперовий наряд і пройтися в такому вигляді по вулиці, спостерігаючи за реакцією перехожих.

Виконати завдання коханій допомагав Микита Добринін. "Холостячка" зазначила, що ледве вмовила Микиту зайнятися такою незвичайною справою.

Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу (відео)

Також Даші належить виконати ще кілька екстравагантних завдань. Наприклад, відшукати в холодильнику продукти червоного кольору і змішати їх разом у блендері. Після чого - спробувати. В помсту Квіткова зажадала від Дідківською з'їсти цілу цибулину.

Також Даші треба було розлити в квартирі масло на підлозі і прокотитися по ньому, як на дошці для серфінгу. Так що Квітковій і Добриніну також належало зайнятися тривалим прибиранням.

Нагадаємо, раніше Холостяк 9 дав поради, як не повбивати один одного на карантині.

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Новини України ХолостякМикита Добринінтв-шоу
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