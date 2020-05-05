Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу (відео)

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Микита і Даша на карантині не нудьгують

Микита Добринін і Даша Квіткова залишаються на домашній ізоляції в період карантину, до чого постійно закликають фоловерів. При цьому герої реаліті-шоу Холостяк-9 явно вдома не нудьгують. Закохана пара знаходить собі усілякі завдання. Наприклад, пара активно тренується, готує, виходить в прямі ефіри. Більш того, Квіткова раніше показувала, як їй шиють весільну сукню! "Холостячка" підкреслила, що вони з Микитою вирішили не переносити дату розпису - 20 травня.

Крім того, Даша Квіткова піддалася популярному на карантині тренду в соцмережах. Коли користувачі мережі instagram в прямих ефірах на віддаленому режимі дають один одному різні забавні завдання. Багато селебрітіс воліють робити це в прямому ефірі. А ось Квіткова провела веселий instagram-баттл в режимі "сторіз".

До баттла приєдналася учасниця групи Open Kids Лєра Дідковська. Дівчата закидали одна одну веселими челленджами. При цьому впоралася кожна. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Даша Квіткова та Лєра Дідковська провели онлайн-баттл з веселими завданнями

Так, одне із завдань для Квіткової було пов'язано з популярним нині товаром - туалетним папером. Даші потрібно було змайструвати собі паперовий наряд і пройтися в такому вигляді по вулиці, спостерігаючи за реакцією перехожих.

Виконати завдання коханій допомагав Микита Добринін. "Холостячка" зазначила, що ледве вмовила Микиту зайнятися такою незвичайною справою.

Також Даші належить виконати ще кілька екстравагантних завдань. Наприклад, відшукати в холодильнику продукти червоного кольору і змішати їх разом у блендері. Після чого - спробувати. В помсту Квіткова зажадала від Дідківською з'їсти цілу цибулину.

Також Даші треба було розлити в квартирі масло на підлозі і прокотитися по ньому, як на дошці для серфінгу. Так що Квітковій і Добриніну також належало зайнятися тривалим прибиранням.

Нагадаємо, раніше Холостяк 9 дав поради, як не повбивати один одного на карантині.