Геть канони: наречена Холостяка-9 Квіткова показала весільну сукню

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша також підкреслила, що дата розпису не переноситься

Даша Квіткова та Микита Добринін, як і інші зірки українського шоу-бізнесу, проводять карантин на домашній самоізоляції. При цьому учасники шоу Холостяк-9 безумовно не нудьгують! Микита і Даша ледь не щодня тренуються, також влаштовують спільні готування. А ще їм не дає занудьгувати новий улюбленець — кошеня на прізвисько Каспер. Нагадаємо, що буквально пару тижнів тому Добринін вирішив порадувати кохану і подарував їй кошеня, про яке вона давно мріяла і навіть думала, що в їх будинку ніколи не буде! Адже Микита більше любить собак... Тим часом парочка також активно готується до весілля. На жаль, торжество довелося перенести через коронавіруса. Однак від церемонії розпису Даша і Микита не відмовилися!

Крім того, Даша вже майже пошила весільну сукню! Чим блогер поспішила похвалитися в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці.

Так, Даша зазначила, що розпис з Микитою відбудеться 20 травня, як і було заплановано. А ось вже майже готово. І судячи по всьому красуня вирішила відмовитися від сукні з пишною спідницею. У розділі сториз Квіткова продемонструвала свій весільний наряд у процесі пошиття.

Білосніжне плаття оголює плечі, а також ніжки! Також воно прикрашене цікавим декоративний рішенням — оригінальної вставкою з блискучої білої тканини. Загалом, Даша буде дуже яскравою нареченою.

Також переможниця Холостяк-9 уточнила, що весільну сукню їй відшиває те ж ательє, де вона замовляла свій чудовий наряд для червоної доріжки на Кінофестиваль в Одесі в липні 2019 року. Тоді Даша і Микита були однією з найефектніших і вишуканих пар вечора. Які, до того ж, дотрималися дрес-коду. Добринін вибрав чорний костюм з білою сорочкою і краваткою-метеликом. А ось Даша блищала у довгій вечірній сукні з пишною спідницею і шлейфом. Сукня ніжно-рожевого відтінку також вигідно підкреслювало зону декольте "холостячки". А ось довге волосся Квіткова зібрала у вечірню зачіску, випустивши пару пасом.

Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, раніше Холостяк 9 встав на захист Тодоренко після скандалу зі словами про домашнє насиляя.