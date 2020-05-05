Холостяк-9 Никита Добрынин сделал своей избраннице наряд из туалетной бумаги (видео)

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита и Даша на карантине не скучают

Никита Добрынин и Даша Квиткова остаются на домашней изоляции в период карантина, к чему постоянно призывают фолловеров. При этом герои реалити-шоу Холостяк-9 явно дома не скучают. Влюбленная пара находит себе всяческие задания. К примеру, пара активно тренируется, готовит, выходит в прямые эфиры. Более того, Квиткова ранее показывала, как ей шьют свадебное платье! “Холостячка” подчеркнула, что они с Никитой решили не переносить дату росписи - 20 мая.

Кроме того, Даша Квиткова поддалась популярному на карантине тренду в соцсетях. Когда пользователи сети instagram в прямых эфирах на удаленном режиме дают друг другу различные забавные задания. Многие селебритис предпочитают делать это в прямом эфире. А вот Квиткова провела веселый instagram-баттл в режиме “сториз”.

К баттлу присоединилась участница группы Open Kids Лера Дидковская. Девушки забросали друг друга веселыми челленджами. При этом справилась каждая. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Даша Квиткова и Лера Дидковская провели онлайн-баттл с веселыми заданиями

Так, одно из заданий для Квитковой было связано с популярным нынче товаром - туалетной бумагой. Даше нужно было смастерить себе бумажный наряд и пройтись в таком виде по улице, наблюдая за реакцией прохожих.

Выполнить задание любимой помогал Никита Добрынин. “Холостячка” отметила, что еле уговорила Никиту заняться таким необычным делом.

Также Даше предстоит выполнить еще несколько экстравагантных заданий. К примеру, отыскать в холодильнике продукты красного цвета и смешать их всех вместе в блендере. После чего - попробовать. В отместку Квиткова потребовала от Дидковской съесть целую луковицу.

Также Даше нужно было разлить в квартире масло на полу и прокатиться по нему, как на доске для серфинга. Так что Квитковой и Добрынину также предстояло заняться длительной уборкой.

Напомним, ранее Холостяк 9 дал советы, как не поубивать друг друга на карантине.