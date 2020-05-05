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Холостяк-9 Никита Добрынин сделал своей избраннице наряд из туалетной бумаги (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 15:02
Холостяк-9 Никита Добрынин сделал своей избраннице наряд из туалетной бумаги (видео)
Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита и Даша на карантине не скучают

Никита Добрынин и Даша Квиткова остаются на домашней изоляции в период карантина, к чему постоянно призывают фолловеров. При этом герои реалити-шоу Холостяк-9 явно дома не скучают. Влюбленная пара находит себе всяческие задания. К примеру, пара активно тренируется, готовит, выходит в прямые эфиры. Более того, Квиткова ранее показывала, как ей шьют свадебное платье! “Холостячка” подчеркнула, что они с Никитой решили не переносить дату росписи - 20 мая.

Кроме того, Даша Квиткова поддалась популярному на карантине тренду в соцсетях. Когда пользователи сети instagram в прямых эфирах на удаленном режиме дают друг другу различные забавные задания. Многие селебритис предпочитают делать это в прямом эфире. А вот Квиткова провела веселый instagram-баттл в режиме “сториз”.

К баттлу присоединилась участница группы Open Kids Лера Дидковская. Девушки забросали друг друга веселыми челленджами. При этом справилась каждая. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Даша Квиткова и Лера Дидковская провели онлайн-баттл с веселыми заданиями

Так, одно из заданий для Квитковой было связано с популярным нынче товаром - туалетной бумагой. Даше нужно было смастерить себе бумажный наряд и пройтись в таком виде по улице, наблюдая за реакцией прохожих.

Выполнить задание любимой помогал Никита Добрынин. “Холостячка” отметила, что еле уговорила Никиту заняться таким необычным делом.

Холостяк-9 Никита Добрынин сделал своей избраннице наряд из туалетной бумаги (видео)

Также Даше предстоит выполнить еще несколько экстравагантных заданий. К примеру, отыскать в холодильнике продукты красного цвета и смешать их всех вместе в блендере. После чего - попробовать. В отместку Квиткова потребовала от Дидковской съесть целую луковицу.

Также Даше нужно было разлить в квартире масло на полу и прокатиться по нему, как на доске для серфинга. Так что Квитковой и Добрынину также предстояло заняться длительной уборкой.

Напомним, ранее Холостяк 9 дал советы, как не поубивать друг друга на карантине.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынинтв-шоу
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