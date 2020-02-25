Холостяк 9 з нареченою політали над Ріо-де-Жанейро на вертольоті: захоплюючі дух кадри

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Даша Квіткова обожнюють подорожувати і відкривати для себе нові місця. Не встигли вони повернутися з Балі, де якраз і відбулася романтична пропозиція руки і серця, як незабаром знову вирушили в дорогу - на цей раз в Бразилію, щоб побувати на знаменитому на весь світ карнавалі. Яскравими фото і відео з відкриття вони вже поділилися в мережі і зараз продовжують вивчати таке різне і цікаве місто Ріо-де-Жанейро.

Микита і Даша вирішили по повній насолодитися його мальовничими краєвидами і замовили собі екскурсію на вертольоті, щоб поглянути на Ріо з висоти пташиного польоту. Захоплюючими дух кадрами щасливі закохані поділилися на своїх Instagram-сторінках.

Квіткова опублікувала короткий відеоролик, на якому видно знамениту статую Христа-спасителя серед хмар.

"Я просто залишу це тут, можна?" - лаконічно написала дівчина.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін в Бразилії (instagram.com/kvittkova)

Її наречений поділився більш довгим відео з різноманітними видами на місто, а також зняв кохану в кабіні вертольота.

"Ріо— найкрасивіша пісочниця в світі. Мої емоції злетіли вище ста. Пишіть і про свої, після перегляду цього відео", - прокоментував екс-Холостяк.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін в Бразилії (instagram.com/nikitadobrynin)

Раніше він також розповів про свої враження від колоритного міста.

"Коли їхав сюди, уявляв собі Ріо фестивальним танцполом і кримінальним світом із «Міста Бога». І почасти все воно так: гучні крики і танці на кожному кроці, самба і яскраві костюми по всьому місту. Ріо— це величезна спекотна пісочниця. Каріокас (так себе називають місцеві жителі) на пляжі з'являються частіше, ніж вдома. Це не те що культ, це стиль життя. Ми живемо на пляжі Копакабана і це класика: лінія білосніжного піску шириною 300 метрів, яка йде вдалину на кілька кілометрів. Кожен другий предмет на пляжі— м'яч, кожен третій на цьому пляжі— Роналдіньо", - розповів шоумен.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін в Бразилії (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, наречена Холостяка 9 Даша Квіткова засвітила тату в незвичайному місці, на відпочинку в Бразилії.