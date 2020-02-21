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Так мене бачить майбутній чоловік: наречена Холостяка 9 засвітила тату у незвичайному місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2020 - 14:29
Так мене бачить майбутній чоловік: наречена Холостяка 9 засвітила тату у незвичайному місці
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Разом з коханим дівчина насолоджується природою та архітектурою Бразилії

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова активно готуються до весілля - у січні під час відпочинку на Балі шоумен попросив руки і серця дівчини і надів обручку на її палець. Пара вже вирішила, що торжество відбудеться в Києві у травні, а Даша почала вибирати весільне вбрання, а можливо і декілька. При цьому вони не сидять на місці і вже вирушили в нову подорож - на цей раз в Бразилію, де хочуть подивитися знаменитий карнавал.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова поділилася новими фото з Ріо-де-Жанейро. Наречена Холостяка опублікувала два портретних кадри, які зробив її коханий. На одному з них вона повернула голову в бік і на її вусі можна розглянути невелике татуювання. На питання в коментарях Даша відповіла, що це тюльпани, а робити її в цьому місці було зовсім не боляче.

На другому фото дівчина зображена впівоберта до камери. Волосся вона зібрала в пучок, проте кілька пасом вибилися з зачіски і красиво обрамляють обличчя.

"Ось так мене бачить мій майбутній чоловік. Яка вам подобається більше? 1 або 2", - прокоментувала обраниця Добриніна.

Так мене бачить майбутній чоловік: наречена Холостяка 9 засвітила тату у незвичайному місціТак мене бачить майбутній чоловік: наречена Холостяка 9 засвітила тату у незвичайному місці

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі залишили дівчині багато компліментів і теплих слів.

  • Ні, це ми бачимо Вас так ,а Микита по-іншому ,глибше... зсередини
  • Два фото гарні. Ві дуже красива на всіх ваших фото. А в людини має бути гармонія, харизма. У вас є всі
  • А на вушку це тату?
  • 1 фото чудово. Хоча ти красуня на обох
  • Яка гарна
  • 1, але взагалі ви на будь-фото дуже дуже мила
  • Дуже ніжна
  • Красива
  • Перша ніжніше) у чоловіків взагалі "своє" сприйняття краси...нам не завжди зрозуміле
  • 2 Кучерики-кучеряшки клас!
  • Абалдеть, татушка в вусі? Прикольно
  • Дуже ніжна на фото

Так мене бачить майбутній чоловік: наречена Холостяка 9 засвітила тату у незвичайному місці

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Раніше переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова розповіла про зміни в зовнішності, на які їй довелося зважитися після дитячої травми.

Безмежне щастя: переможниця Холостяк 9 насолоджується коханням під небом Бразилії Хочу бути чесна: переможниця Холостяк 9 зважилася на зміни в зовнішності
Новини України ХолостякМикита Добринін
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