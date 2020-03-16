Холостяк-10 другий випуск: одразу три учасниці покинули проект (фото)

13 березня на СТБ вийшов другий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Головний герой проекту – 34-річний пілот Макс – запросив одну з учасниць на перше індивідуальне побачення сезону. Крім того, Холостяк провів час з 8 дівчатами, з якими не встиг поспілкуватися на Першій вечірці.

Для учасниць тиждень почався несподівано – ще не встигнувши заїхати в будинок, вісім з них вирушили на групове побачення з Холостяком. Дівчатам належало провести час на картингу. Кожна з них отримала можливість взяти участь в невеликому змаганні – проїхатися на автомобілі разом з Максом. Керував машиною сам Холостяк, однак з зав'язаними очима. Завданням дівчат було направляти його в потрібну сторону і швидше дістатися до фінішу. Для цього їм необхідно було зосередитися і правильно давати команди чоловікові.

Швидше за все Максу вдалося подолати дистанцію разом з Оленою. Вона отримала особливий подарунок – чекову книжку бажань. Але ось троянда дісталася іншій дівчині – Христині, яка не гналася за призом, а навпаки-намагалася більше часу провести з Холостяком.

Лена

Під час побачення на картингу Макс попрощався з ефектною Лерой. Холостяк зазначив, що дівчина вела себе досить капризно і виявляла невдоволення у простій ситуації.

Лера

На першому індивідуальному побаченні пощастило побувати Наташі, яка раніше зазначила, що вітає спонтанність. Холостяк запам'ятав слова дівчини і не упустив можливість в черговий раз здивувати її несподіваним вчинком. Цього разу Макс приїхав в будинок дівчат і просто відвіз Наташу на побачення. Пройшло воно в одному з торгових центрів столиці. Парі потрібно було виконати кілька завдань за обмежену кількість часу, а саме: підібрати одяг для побачення один з одним, а також подбати про спільне проведення часу. Але робити це їм довелося порізно.

Наташа і Макс

Для побачення з Холостяком дівчина вибрала парашутний костюм, чим приємно здивувала Макса. Вечір завершився романтично, і Наташа повчила троянду.

Проте не всім дівчатам так пощастило. Дві учасниці змушені були покинути проект під час Церемонії троянд. Холостяк попрощався з Леєю і Оленою.

Лея

На питання Макса, чи лестить Леї, що на її яскраву зовнішність всі звертають увагу, вона відповіла: «Знаєш, у мені ніби дві людини. З одного боку, мені вже хочеться бути дружиною, завести дітей, щоб на мене ніхто не дивився. З іншого – стає з часом нудно. Що це я така гарна буду сидіти вдома».

«Мене не покидало відчуття, що це не останній проект, на який вона прийшла, щоб показати себе», – зізнався Холостяк.

Олена ж не поспішала діяти, маючи всі козирі в руках – ключ від квартири Макса і чекову книжку бажань.

Не пропустіть, як будуть розвиватися відносини Макса з іншими учасницями, вже в наступну п'ятницю, 20 березня о 19:00 на СТБ!