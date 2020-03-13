Холостяка-10 другий випуск: одкровення дівчат і спонтанне побачення

Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Ворой випуск романтичного реаліті Холостяк-10 відбудеться 13 березня о 19:00 на СТБ

У другому випуску романтичного реаліті Холостяк 10 СТБ пілот Макс Михайлюк запросить на перше індивідуальне побачення Наташу. Під час цієї зустрічі у пари з'явиться можливість дізнатися один про одного значно більше – для цього їм належить пройти ряд випробувань.

Тема спонтанності залишиться ключовою в спілкуванні Макса і Наталі.

«З допомогою Гриші я підготував максимально спонтанне побачення», – скаже Холостяк.

В одному з торгових центрів парі належить пройти кілька випробувань за обмежену кількість часу, а саме: підібрати одяг для побачення один з одним, а також подбати про спільне проведення часу. Але робити це Макс і Наташа буде порізно. Завдання кожного з них – оперативно приймати рішення, які потім позначаться на подальшому вечір. Вибір дівчини відверто здивує Холостяка, адже вона з'явиться перед ним не у вечірньому вбранні, а в дуже незвичному образі! Оцінить Макс вибір Наталки? І зійдуться інтереси пари?

Наташа і Макс

Крім того, ведучий проекту Григорій Решетник запропонує дівчатам зануритися в світ емоційних тонкощів. Кожна учасниця по черзі тягнути папірець з назвою тієї або іншої емоції і згадувати випадки у своїх відносинах, коли вона переживала це відчуття.

«Я люблю такі ігри – це можливість дізнатися краще інших», – чесно зізнається одна з дівчат.

Відвертість іншої холостячки просто приголомшить! Виявиться, що ця дівчина зіткнулася з рукоприкладством і агресією з боку молодої людини. Хто ж саме?

Діана

Ще один несподіваний поворот другого випуску – сміливий вчинок Дани. Дівчина пише еротичну поезію. І звернути увагу Холостяка вона знову вирішить своїм віршем.

«Я сподіваюся, що мою листівку Макс не залишить без уваги і відповіді», – скаже вона.

Але чи не збентежить Макса відверте послання Дані? І якою буде його реакція на такий сміливий жест дівчини?

Не пропустіть другий випуск романтичного реаліті «Холостяк» сьогодні, 13 березня о 19:00 на СТБ!