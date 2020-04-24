Холостяк-10 восьмий випуск: Аліна відправиться на перше побачення з Максом Михайлюком

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Заповітна мрія Аліни нарешті збудеться

Сьогодні, 24 квітня о 19:00, СТБ вийде восьмий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Побачення під зірками, святкування Нового року і перші сильні почуття – все це ми побачимо вже ввечері!

Запрошення на індивідуальну зустріч отримає Дана: «Дуже скучила! Третій день поспіль мріяла про те, щоб бути поруч із Максом. Мені дуже хочеться ніжності і ласки».

Холостяк підготує для дівчини оригінальна побачення. Пройде воно під зірками в затишній і романтичній атмосфері. Під час бесіди Дана вирішить повністю розкритися перед Максом і розповість йому про участь в іншому реаліті про стосунки. Як сприйме чоловік одкровення учасниці? І не буде озвучена правда приводом попрощатися?

Те, про що так довго мріяла Аліна, нарешті станеться!

Макс і Аліна

«Вперше за вісім тижнів я йду на індивідуальне побачення! Дуже цього чекала», – відреагує на запрошення дівчина.

Холостяк підготує для учасниці дійсно особливий сюрприз. «Я вирішив подарувати їй свято», – повідомить Макс.

Суцільним святом виявиться для Аліни весь день, проведений з Холостяком. Пара перенесеться в новорічну ніч, де кожен зможе загадати заповітне бажання. Дівчина зізнається, що Макс став для неї близьким і вона вже відчуває до нього почуття. Невже Холостяк більше не захоче відпускати Аліну?

Макс і Дана

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк-10» сьогодні 24 квітня о 19:00, СТБ. А відразу після – в 22:00 в онлайн пост-шоу на офіційній сторінці проекту в Instagram в прямому ефірі Дана і Аліна поділяться емоціями від побачень. А також не пропустіть поява найскандальнішої і відвертої учасниці сезону – Ані!

Ведучий: Григорій Решетник.