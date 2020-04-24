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Дана з Холостяк-10 назвала топ-10 улюблених книг

Lite » Стиль життя 24.04.2020 - 09:55
Дана з Холостяк-10 назвала топ-10 улюблених книг
Дана з Холостяк-10 (фото: СТБ)

У Дани дуже різнобічні погляди

Учасниці романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 продовжують ділитися зі своїми підписниками корисною інформацією у соціальних мережах. Погодьтеся, зараз, в умовах карантину, як ніколи хочеться захопити себе цікавим чтивом.

Холостячка Дана склала свій топ-10 книг, які її вразили. Читайте добірку в матеріалі!

  1. «Шантарам», Грегорі Девід Робертс.
  2. «1984», Джордж Орвелл.
  3. «Степовий вовк» Германа Гессе.
  4. «Моторошно голосно і вкрай близько», Джонатан Сафран Фоер. ⠀
  5. «Танго смерті» Юрій Винничук. ⠀
  6. «До біса все! Бери й роби!», Річард Бренсон. ⠀
  7. «Государ», Нікколо Макіавеллі.⠀
  8. «Баталіст», Артуро Перес-Реверте. ⠀
  9. «Трансерфінг реальності», Вадим Зеланд.⠀
  10. «Чоловіки з Марса, жінки з Венери» Джон Грей.

Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 у п'ятницю, 24 квітня о 19:00 на СТБ!

Дана з Холостяк-10 назвала топ-10 улюблених книг

Дана (фото: прес-служба)

Зазначимо, що під час восьмого випуску Макс Михайлюк повністю розчарується в одній з учасниць. Дві дівчини зможуть самостійно організувати своє ідеальне побачення з Максом, отримавши від нього необхідний бюджет. Що ж придумають учасниці? У Крістіни і Насті буде по 25 тисяч гривень на організацію дозвілля.

«Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли у них все для цього є. Можливо, таким чином я зможу дізнатися їх ще трішки більше», – прокоментує рішення Холостяк.

Незважаючи на отриманий бюджет і привілеї, Христина запропонує Максу... піти до неї додому!

«У мене були сумніви, чи справді він мене правильно зрозумів», – зізнається дівчина.

А от Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона відправиться на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є у неї майбутнє з Холостяком...

Майже "Камасутра": Холостяк 9 з нареченою вразили оригінальним тренуванням Холостяк-10 сьомий випуск завершився справжньою істерикою несподівано вибулої учасниці
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