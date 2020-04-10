Холостяк-10 шостий випуск: перевірка на хазяйновитість і тест на довіру

Сьогодні, 10 квітня 19:00, СТБ вийде 6 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Головний герой – Макс – запросить на групове побачення двох дівчат і відправиться разом з ними на риболовлю. Крім того, ще одна учасниця отримає можливість поспілкуватися з Холостяком на своєму першому індивідуальному побаченні. Хто ж це буде?

В цей раз Холостяк запросить на побачення двох дівчат – Аню і Дашу. Макс запропонує учасницям порибалити, після чого приготувати обід з улову. Даша піде на побачення з неоднозначним настроєм. На її думку, їх відносини з Максом перестали розвиватися.

«Я не розумію, чи подобаюся я йому чи ні», – поділиться переживаннями учасниця.

Даша і Аня

А ось Аня, навпаки, сподівається на легке і невимушене спілкування.

«У мене мета – класно і позитивно провести час», – скаже вона.

Під час риболовлі у обох дівчат буде час поговорити з Холостяком тет-а-тет. Одна з них розкриється перед Максом більшою мірою і відповідно він теж захоче поділитися з учасницею особистим, піднявши тему минулих відносин.

«Я отримую велике задоволення від спілкування з нею», – зізнається Холостяк.

Чи отримає хтось з дівчат троянду? І чи станеться поцілунок з якоюсь з учасниць? Не пропустіть!

Оля

Крім того, Макс запросить на індивідуальне побачення в мотузковий парк Олю. Холостяк сподівається, що таке проведення часу допоможе йому зблизитися з супутницею.

«Це буде трохи екстремально, яскраво, те, що запам'ятовується», – розповість Макс.

Після кожного пройденого завдання дівчину чекає приємний сюрприз. Крім того, Холостяк відзначить всі позитивні риси характеру Олі.

«Скільки я про себе нового дізналася, якою я можу бути!» – скаже учасниця.

Незважаючи на екстремальне заняття, побачення пройде в романтичній атмосфері. Але чи зможе сильна і впевнена в собі Оля довіритися Максу, відкрити для нього свою жіночність і ніжність? І отримає дівчина заповітну троянду?

Оля

А вже ввечері Макс зробить свій вибір на Церемонії троянд, яка стане однією з найскандальніших за всю історію проекту!

Дивіться випуск 6 романтичного реаліті «Холостяк-10» сьогодні 10 квітня о 19:00, СТБ, а відразу після – в 22:00 вмикайте онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проекту в Instagram – holostyakstb. На запитання ведучого та телеглядачів відповість учасниця реаліті – Даша. Крім того, гостею ефіру стане переможниця «Холостяк-9» Даша Квіткова. Не пропустіть!