Холостяк-10 п'ятий випуск: учасниці вражають унікальними образами в стилі батік

Холостяк 10 п'ятий випуск (фото: СТБ)

Для кожної дівчини був підібраний свій неповторний наряд

У 5 випуску романтичного реаліті СТБ «Холостяк-10» образи учасниць заслуговують особливої уваги, адже всі дівчата доклали руку до створення своїх нарядів. Холостячки самі малювали зображення, які потім прикрасили їх сукні. Стиліст Олена Савченко розповіла, як реалізовувалося подібне творче рішення, і які ідеї втілювали учасниці.

«Малюнок на тканині задавала модель сукні, адже кожна була особливою! Кожен висловлював почуття конкретної дівчини. Для мене важливо показати красу та індивідуальність наших учасниць, так що всі особливості були враховані. Я крутила і фіксувала тканини прямо на дівчатках, вибираючи найкраще використання колірних плям. Разом вирішували, що «продемонструвати»», – розповіла Олена.

Дана

Даша

Більш того, деякі дівчата не тільки створили принти для майбутніх нарядів, але і запропонували свої варіанти фасонів суконь.

«Аня, наприклад, відразу принесла ескіз і навіть сама зшивала рукави сукні. А Христина прийшла вже з закрученою на собі тканиною. Залишалося тільки закріпити її на фігурі. – поділилася стиліст. – Для мейка, зачісок і суконь дев'яти учасниць цілого дня виявилося замало (посміхається). Редактора допомагали прасувати «живопис», гримери витворяли свої чудеса.... Це була сама незвичайна Церемонія на моїй пам'яті! І, без сумнівів, найулюбленіша».

Аліна

Аня

Віка

В соціальній мережі учасниця Аня присвятила своєму образу пост: «Це один з моїх фаворитів по образам, тому що більше всього на світі я люблю творити що-небудь своїми руками. Крім того, що принт зроблений мною з допомогою техніки тайської эмбру, так ще сам дизайн сукні створений за моїм ескізом і реалізований завдяки нашому стилісту. Рукави, до речі, я сама шила, поки інших дівчаток фарбували наші феї гриму і зачісок. Фінальний образ перевершив всі очікування і це плаття для мене тепла пам'ять».

Христина

Настя

Христина відзначила свій наряд: «Я стала біля дзеркала і почала крутити в різні сторони тканину, зробила замальовку у своєму щоденнику, зобразивши, як бачу сукню, і що б мені хотілося. Заколола невидимками і зі щасливим обличчям забігла до стилістів. Мене підтримали і вже на мені ми підшивали майбутній вбрання. Основна ідея сукні – море. Глибина моїх почуттів і емоцій по відношенню до Макса. Шлейф на плечі означав хвилю. Ну і, зрозуміло, я хотіла показати Холостяку свої стрункі ніжки, тому сумнівів не було – сукня буде коротким».

Аліна також прокоментувала свій образ в соціальній мережі: «Я сама зробила візерунки на тканині і придумала дизайн костюма. Спасибі Олені, яка це все підшила».

Оля

Наташа

У яких образах дівчата з'являться на шостій Церемонії троянд і найголовніше – як розвиватимуться їхні стосунки з Максом – дізнайтеся в цю п'ятницю, 10 квітня 19:00, в романтичному реаліті «Холостяк-10» СТБ.