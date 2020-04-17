Холостяк-10 сьомий випуск: на проекті з'явиться мама Аліни

Аліна (фото: СТБ)

Макс Михайлюк запропонує дівчатам провести вечірку

Сьогодні, 17 квітня о 19:00, СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Макс запропонує учасницям організувати тематичну house-party, зібравши велику компанію. Але чому на вечірку приїде мама Аліни?

Після трьох тижнів, проведених у спекотному Таїланді, Холостяк разом з учасницями повернеться в Київ. Дівчат чекає приємний і досить несподіваний сюрприз від Макса. Він прийме рішення провести тиждень під одним дахом з учасницями. Таким чином Холостяк сподівається краще дізнатися дівчат, придивитися до них і перевірити, як вони ведуть себе в побуті. Крім того, Макс запропонує учасницям разом організувати house-party і трохи розслабитися.

«Нарешті у нас буде якась музика, алкоголь, веселощі. Я дуже рада», – скаже Дана.

Дана

Холостяк запропонує влаштувати тематичну вечірку. У кожної дівчини буде свій особливий образ. Однак вони виберуть собі вбрання не самостійно. Образи для них Макс довірить підібрати Дані з Аліною.

«Дайте волю своїй фантазії. Нехай розгуляється», – порадить Макс.

Дівчата сприймуть слова Холостяка буквально і підійдуть до вибору вбрання для конкуренток з гумором...

Тим часом сам Макс запропонує двом дівчатам поїхати разом з ним за продуктами. А відразу після – всі учасниці почнуть приготування їжі. Чи зможуть ужитися на одній кухні стільки господинь?

Сюрпризом для дівчат стане прихід гостей, яких, за словами Холостяка, вони будуть раді бачити.

Думаю, що це будуть минулі Холостяки», – припустить Аліна.

«Може, якісь зірки до нас приїдуть», – відзначить Віка.

«Головне, не колишні учасниці», – додає Настя.

Мама Аліни

На вечірку приїде важливий гість, якому Макс довіряє. Хто ж це? І чому там виявиться мама Аліни? Жінка розкриє про особисте життя дочки безліч подробиць, які здивують Холостяка. До всього іншого, мама дівчини спробує посприяти зближенню пари! Чи Не відлякає Макса така наполегливість?

Дивіться випуск 7 романтичного реаліті «Холостяк-10» сьогодні 17 квітня о 19:00, СТБ, а в 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу на офіційній сторінці проекту в Instagram з провідним Григорієм Решетником. Гостями прямого ефіру стане учасниця Аліна, а також головний герой – Макс.