Холостяк-10: Микита Добринін і Даша Квіткова дали настанову новому герою ТВ-шоу (відео)

На днях стало відомо ім'я головного героя десятого сезону романтичного реаліті Холостяк на каналі СТБ. Ним став пілот і власник льотної школи в Америці по імені Макс. Герой минулого сезону, теле - і радіоведучий Микита Добринін і його наречена Даша Квіткова, які зараз відпочивають на Балі, записали відеозвернення для нового Холостяка.

«Ми хочемо сказати величезне спасибі всій команді каналу СТБ за те, що в певний момент зіграли важливу роль в нашому житті. Нам говорили, що знайти любов на проекті неможливо, але подивіться на нас (посміхаються). Що б там не говорили, важливо інше – ми знайшли один одного, ми любимо один одного. І ми сподіваємося, що новому Холостяку Максу теж пощастить зустріти свою любов на проекті», – говорить пара.

Відео: instagram.com/stbua

А також вони звернулися до нового Холостяка і побажали йому удачі в пошуках своєї другої половинки: «Ми бажаємо тобі удачі і точно знаємо, що з любов'ю можливо все!».

Нагадаємо, Микита Добринін і Даша Квіткова повідомили про свої заручини. У листопаді пара, що склалася в 9 сезоні проекту, відзначила річницю своїх відносин. А на Балі, куди Микита з Дашею вирушили відпочивати, чоловік зробив своїй обраниці пропозицію.

Зазначимо, раніше в мережу "злили" інтригуючі подробиці про Холостяка 10 - відео.