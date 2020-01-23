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Як виглядає Холостяк 10 - у мережі з'явилося фото героя-красеня

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2020 - 18:06
Як виглядає Холостяк 10 - у мережі з'явилося фото героя-красеня
Холостяк 10 (фото: СТБ)

Макс хоче летіти на крилах любові

Телеканал СТБ продовжує розкривати інтригу про десятого Холостяка. Його звати Макс, він пілот, а також власник льотної школи в Америці. Про це стало відомо сьогодні на презентації весняного сезону СТБ «З любов'ю МОЖЛИВО ВСЕ».

Він ставить собі захмарні цілі і досягає їх. Макс багато років йшов до своєї мети – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові.

Як виглядає Холостяк 10 - у мережі з'явилося фото героя-красеня

Макс - новий Холостяк 10

Зйомки десятого сезону реаліті вже підходять до кінця. Прем'єра проекту відбудеться на СТБ 6 березня.

Ведучий – Григорій Решетник.

Нагадаємо, минулого тижня про свої заручини пара повідомила, що склалася в 9 сезоні проекту «Холостяк» – Микита Добринін і Даша Квіткова. У листопаді вони відзначили річницю своїх відносин. А на Балі, куди Микита з Дашею вирушили відпочивати, чоловік зробив своїй обраниці пропозицію.

Нагадаємо, раніше Микита Добринін (Холостяк 9) розповіли про заручини на Балі, які відбулия 17 січня.

Микита розповів, що чекав того самого моменту, щоб покликати Дашу заміж - і Балі ідеально підійшло для цього.

"Я б зробив пропозицію і раніше. Але шукав особливий момент, щоб ця подія запам'яталася на все життя. Скажу чесно, що спочатку було кілька ідей. Але коли зрозумів, що нас чекає поїздка на Балі, вирішив зробити пропозицію тут. Цей острів неймовірно красивий, загадковий і частково містичний", - зізнався чоловік.

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