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Холостяк-10 Макс Михайлюк зізнався, як сильно хоче створити сім'ю

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 14:31
Холостяк-10 Макс Михайлюк зізнався, як сильно хоче створити сім'ю
Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк вже готовий стати сім'янином

Вже 6 березня на СТБ стартує 10 сезон романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США – Макс Михайлюк. У першому ексклюзивному інтерв'ю для редакції STB.UA неземний Холостяк зізнався, чому вирішив спробувати побудувати відносини на проекті і яку дівчину бачить поруч з собою.

«Я вважаю, що любов до нас приходить несподівано, коли її не чекаєш. І якщо їй судилося з'явитися саме в проекті, то чому б і ні, – ділиться Холостяк. – Раніше у мене були інші пріоритети, я шукав можливості для саморозвитку, йшов до своєї мрії, а про одруження навіть не думав. А зараз я розумію, що хочу створити сім'ю».

Холостяк-10 Макс Михайлюк зізнався, як сильно хоче створити сім'ю

Макс Михайлюк

Макс зізнається, що з кожним роком у нього з'являються все нові критерії та уявлення про «свою» дівчину.

«Досить складно знайти людину, у якій зійшлися б усі ці риси. А час іде, я дивлюся на друзів – у них вже по 2-3 дітей, з якими я дуже люблю проводити час. Потім повертаюся додому і ловлю себе на думці, що теж так хочу», – зізнається Холостяк.

На питання, яку шукає дівчину Макс, він відповідає: «Порядну, чесну, добру, щиру. Бажано красиву (посміхається). Але це вже буде як приємний бонус. Для мене дуже важливо в людині внутрішнє наповнення».

Дивіться Першу вечірку 10 сезону реаліті «Холостяк» 6 березня о 19:00 на СТБ!

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія звернувся до Холостяку-10 Максу Михайлюку.

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