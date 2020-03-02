Холостяк-10: на шоу прийде одна з найпопулярніших учасниць Х-фактора

Аліна Ляшук (фото: СТБ)

Десятий сезон Холостяка стартує вже 6 березня

В цю п'ятницю, 6 березня о 19:00, на СТБ стартує довгоочікувана прем'єра 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США – Макс Михайлюк. Підкорити серце неземного Холостяка спробує дівчина, яка вже встигла завоювати симпатію мільйонів глядачів.

Аліна брала участь в шоу «Х-фактор» та її відео на YouTube зібрало більше 15 мільйонів переглядів, тим самим увійшовши до топ-3 найбільш популярних за всі 10 сезонів проекту. Дівчина заспівала пісню Джастіна Бібера – Boyfriend:

Аліна Ляшук - Boyfriend

Аліна зізнається, що спів її натхнення та віддушина, але для повного щастя їй не вистачає близької людини поруч. Серце дівчини все ще вільно.

«Я слідкую за життям Микити Добриніна і Даші Квіткової. Мене приваблюють такі відносини – щирі, світлі, позитивні, добрі. Я йду на проект, щоб відчути всі ці почуття. Хочу і вірю, що це буде взаємно. Тому що я вірю в цей проект», – ділиться учасниця.

Аліна Ляшук (фото: СТБ)

Холостяк-10 Макс Михайлюк

Щоб справити враження на Макса, Аліна готує для нього особливий сюрприз. Чи оцінить Холостяк її старання і, можливо, саме ця дівчина отримає від нього розу першого враження – побачимо вже скоро. Не пропустіть першу вечірку 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» 6 березня о 19:00 СТБ!

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що підкорити серце Макса спробує фіналістка проекту "Екси-2" - Лея.