Холостяк-10 Макс Михайлюк признался, как сильно хочет создать семью

Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк уже готов стать семьянином

Уже 6 марта на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. В первом эксклюзивном интервью для редакции STB.UA неземной Холостяк признался, почему решил попробовать построить отношения на проекте и какую девушку видит рядом с собой.

«Я считаю, что любовь к нам приходит неожиданно, когда ее не ждешь. И если ей суждено появиться именно в проекте, то почему бы и нет, – делится Холостяк. – Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью».

Макс Михайлюк

Макс признается, что с каждым годом у него появляются все новые критерии и представления о «своей» девушке.

«Довольно сложно найти человека, в котором сошлись бы все эти черты. А время идет, я смотрю на друзей – у них уже по 2—3 детей, с которыми я очень люблю проводить время. Потом возвращаюсь домой и ловлю себя на мысли, что тоже так хочу», – признается Холостяк.

На вопрос, какую девушку ищет Макс, он отвечает: «Порядочную, честную, добрую, искреннюю. Желательно красивую (улыбается). Но это уже будет как приятный бонус. Для меня очень важно в человеке внутреннее наполнение».

Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» 6 марта в 19:00, на СТБ!

Напомним, ранее Иракли Макацария обратился к Холостяку-10 Максу Михайлюку.