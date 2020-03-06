ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холостяк-10 Макс Михайлюк признался, как сильно хочет создать семью

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 14:31
Холостяк-10 Макс Михайлюк признался, как сильно хочет создать семью
Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк уже готов стать семьянином

Уже 6 марта на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. В первом эксклюзивном интервью для редакции STB.UA неземной Холостяк признался, почему решил попробовать построить отношения на проекте и какую девушку видит рядом с собой.

«Я считаю, что любовь к нам приходит неожиданно, когда ее не ждешь. И если ей суждено появиться именно в проекте, то почему бы и нет, – делится Холостяк. – Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью».

Холостяк-10 Макс Михайлюк признался, как сильно хочет создать семью

Макс Михайлюк

Макс признается, что с каждым годом у него появляются все новые критерии и представления о «своей» девушке.

«Довольно сложно найти человека, в котором сошлись бы все эти черты. А время идет, я смотрю на друзей – у них уже по 2—3 детей, с которыми я очень люблю проводить время. Потом возвращаюсь домой и ловлю себя на мысли, что тоже так хочу», – признается Холостяк.

На вопрос, какую девушку ищет Макс, он отвечает: «Порядочную, честную, добрую, искреннюю. Желательно красивую (улыбается). Но это уже будет как приятный бонус. Для меня очень важно в человеке внутреннее наполнение».

Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» 6 марта в 19:00, на СТБ!

Напомним, ранее Иракли Макацария обратился к Холостяку-10 Максу Михайлюку.

Вокальные бои на шоу Голос країни-10: перформанс тренеров и неожиданные дуэты Уже страшно: Евгений Кошевой подрался из-за смеха
Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь