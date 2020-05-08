Холостяк-10 Макс Михайлюк познайомиться з батьками дівчат і дізнається про скелети в шафах

10 випуск романтичного реаліті СТБ Холостяк-10, який вийде вже сьогодні, 8 травня 19:00, ознаменується важливою подією – знайомством головного героя з сім'ями чотирьох дівчат. З ким Макс знайде спільну мову? Що нового він дізнається про Христину, Дашу, Дану і Віку завдяки їхнім батькам? І які скелети в шафі приховують учасниці? Подробиці в анонсі.

Після таємної зустрічі з мамами всіх дівчат Холостяк відвідає будинок кожній. Перше знайомство відбудеться з сім'єю Даші в Кривому Розі, звідки вона родом. Для учасниці дуже важлива думка її рідних.

«Папа не знайомився ще ні з одним нареченим. Для мене батьки – це авторитет. Якщо б вони сказали, що Макс їм не подобається, я засмутилася», – зізнається Даша.

Батько Даші

Однак перед самим знайомством Максу і учасниці належить здати її батькові іспит... Яким же він буде?

Знайомство з сім'єю Вікі пройде в її рідному місті – Полтаві.

«Є легке хвилювання, але воно приємне. Я дочекалася цього моменту!» – скаже дівчина.

Батьки учасниці поділяться з Максом історіями з минулого дочки. Деякі з них здивують Холостяка. Які ж скелети в шафі Вікі спливуть під час спілкування?

Христина

Не менш хвилюючою стане для Макса зустріч з рідними Христини, адже дівчина неодноразово говорила про те, наскільки для неї важлива сім'я.

«Всередині тривожність і переживання», – поділиться учасниця.

Мама дівчини запропонує парі зіграти в гру, яка допоможе зрозуміти, наскільки добре Макс з Христиною знають один одного. Який результат вони отримають – дізнайтеся зовсім скоро!

Сім'я Дані

Ще одне знайомство з батьками Даны. Батько дівчини задасть Холостяку прямі запитання, одне з яких стосується еротичної поезії його дочки. Яке ставлення у сім'ї учасниці до її відвертим віршів? І чи зможе Макс знайти спільну мову з рідними Дані? Крім того, в розмові з Максом дівчина вирішить підняти тему, яка її гризе всю останній тиждень.

Дивіться випуск 10 романтичного реаліті Холостяк-10 сьогодні, 8 травня о 19:00 на СТБ. А в 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проекту в Instagram. Гостями прямого ефіру стануть директор творчої студії СТБ, створює романтичну реаліті «Холостяк», Ганна Калина, а також експерт та ведучий психологічного реаліті «Супермама» Дмитро Карпачов.