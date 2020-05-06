Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк організовує таємну зустріч з мамами учасниць

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Мами учасниць розкажуть таємниці своїх дочок

В цю п'ятницю, 8 травня о 19:00, СТБ вийде 10 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Учасниць і головного героя чекає одна з найважливіших подій – знайомство з батьками дівчат. Макс прийме рішення поспілкуватися з самими близькими людьми учасниць – їх мамами – без присутності дочок! Що вдасться вивідати головному героєві у жінок? І які секрети приховують Дарина, Віка, Христина і Дана?

«Дочки схожі на своїх мам і, можливо, думка, яка в мене вже склалося про дівчат, сьогодні буде підтверджено в спілкуванні з їх мамами. Для мене в першу чергу це новий досвід», – поділиться Макс перед зустріччю.

Макс Михайлюк на зустрічі з мамами

Але перш, ніж поспілкуватися по душах, жінки наполягатимуть на тому, щоб Холостяк сам здогадався, хто з них чия мама. Чи зможе головний герой з першої спроби дати правильну відповідь?

Під час зустрічі Макс запропонує кожній мамі поговорити тет-а-тет і розповісти побільше про учасницях. Деякі жінки здивують Холостяка одкровеннями про своїх дочок.

«У неї маска», – зізнається одна з мам.

Ще одна жінка візьме ініціативу в свої руки і сама засипле Холостяка питаннями про його особисте життя, а також спробує вивідати плани Макса на майбутнє.

«Питання слідували один за іншим. Це було трохи специфічно», – зізнається чоловік.

Що нового головний герой дізнається про дівчат від їх матерів? Хто з учасниць приховав від рідних намір брати участь у проекті? І які поради дадуть Максу жінки?

Не пропустіть 10 випуск романтичного реаліті Холостяк-10 в п'ятницю, 8 травня о 19:00 на СТБ!

Дивитись Холостяк-10 восьмий випуск:

10-й сезон Холостяка - Випуск 8 від 24.04.2020