Пишаюся цим: Дана з Холостяк-10 відверто розповіла про пластику

Дана з Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дівчина зізналася, що їй не подобалася її "родзинка"

Учасниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Дана відверто розповіла в соціальній мережі про зміни у своїй зовнішності. Дівчина зробила ринопластику носа і таким чином здійснила свою мрію. Чому холостячка зважилася на такий крок – читайте в матеріалі.

«Так, я зробила ринопластику. І я абсолютно цього не приховую. Навіть скажу більше: я певною мірою пишаюся цим. Чому? Тому що це з дитинства була моя мрія і мета. І я самостійно, без чиєї-небудь фінансової допомоги здійснила цю мрію», – пояснила Дана.

Дівчина зазначила, що прагнення до таких змін було зовсім не через брак чоловічої уваги – Дана ніколи не була обділена нею. Більш того, оточуючі відзначали що ніс з горбинкою – це її «родзинка».

«Просто мені ця «родзинка» не подобалася. Я естет і візуал. Моя професія (власниця модельного агентства) – це постійна оцінка зовнішності людей (всі модельні агенти і скаути мене зрозуміють). За 10-15 секунд я бачу кожен елемент асиметрії на обличчі людини. І ось я постійно бачила свій асиметричний ніс, – розповіла учасниця. – Зустрічала коментарі, що я і вилиці собі зробила, і вуста, і вуха! За період після участі в зйомках «Кохання на виживання». Спасибі за такі випадкові компліменти. Я рада, що за 4 роки мені вдалося настільки зовні виглядати краще, що здається, ніби ніж пластичного хірурга побував скрізь».

Разом з цим, Дана додала: «Я ніколи не збільшу свої губи до «вареничного» стану і груди 3 розміру, тому що знаю, що під мій типаж зовнішності — це буде неестетично». ⠀

Дівчина також повідомила, що її життя після ринопластики кардинально не змінилася: «Я просто стала більше любити себе і не думати кожен раз, як виглядаю в профіль. І це чудово. На мою думку, немає межі досконалості як у зовнішності, так і у внутрішньому інтелектуальному наповненні себе. Тому я постійно прагну вдосконалюватися. І вам раджу вчинити так само».⠀

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