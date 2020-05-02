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Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2020 - 11:02
Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням
Холостяк 10 (фото: СТБ)

Аліна несподівано висловилася про суперниць

Холостяк-10 дев'ятий випуск пройшов 1 травня. Дев'ята Церемонія троянд романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 стала надзвичайно емоційною. Несподіване повернення Даші, саме пристрасне побачення сезону, азартні ігри в казино, катання на конях і вибування учасниці, яку полюбили багато телеглядачів – подробиці дев'ятого тижня проекту читайте в матеріалі.

Випуск почався з самого пристрасного побачення сезону! Макс в таємниці від учасниць запросив Дашу в Єгипет. Пара каталася на сандборді, а після вирушила в спа-салон. Було багато поцілунків, обіймів і тактильного контакту. А за підсумком Макс запропонував Даші пожити окремо від дівчат, щоб вона не піддавалася осуду з боку суперниць.

Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням

Макс і Даша

Ще одне індивідуальне побачення відбулося з Вікою. Макс вирішив відправитися з дівчиною в казино.

«Я спробую бути твоїм талісманом і мотивувати тебе», — додала Віка.

Азартною учасниця не виявилася, тому більше спостерігала, ніж брала участь у грі. Пара встигла обговорити найважливіші дати свого життя, за яким зробили ставки. А після двоє відправилися в ресторан на вечерю.

«Я бачу, що ми з тобою схожі. У нас однакові погляди на життя» — зазначила Віка.

Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням

Макс і Віка

Тим часом дівчата вдома отримали ще одне запрошення. Групове побачення чекало Христину і Аліну. Наступний день вони провели разом з Максом у спекотному Єгипті. Чоловік запропонував покататися на конях. Христина проявила ініціативу і побажала їхати верхи разом з Максом. Аліна, відповідно, долала страх самостійно. Покатавшись, троє відправилися на вечерю.

Під час особистого спілкування Христина торкнулася теми минулої Церемонії троянд, коли Макс провчив учасницю і забув вручити їй троянду. А з Аліною Макс обговорював виховання дітей. Дівчина також розповіла про своє дитинство.

За підсумком побачення чоловік зрозумів, що обидві учасниці викликають питання. Своє рішення Холостяк озвучив на Церемонії троянд. Однак не тільки вибір Макса змусив хвилюватися дівчат. Повернення Даші шокувало всіх суперниць.

Цього тижня проект залишила Аліна.

Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням

Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням

Макс і Аліна

«У мене досить багатий досвід у відносинах. Я робив помилки і був часто не прав. Я завжди ставив собі питання: що змінити в собі, щоб у майбутньому не допускати подібних помилок. Можливо, у тебе досвід не такий великий. І це абсолютно нормально. Тому я зрозумів, що тобі теж необхідно здійснити ці помилки, щоб чітко розуміти, кого ти хочеш бачити поряд з собою», — пояснив рішення Макс.

Вже в машині Аліна сказала своє фінальне слово, висловившись на адресу учасниць: «Хто там чесний? Я з ними жила і чула, про що вони говорять. Даша хоче гуляти, Дана теж знову вирішила трохи оновити собі Instagram, щоб пішла активність. Христина ще не розібралася зі своїми попередніми відносинами. Дівчина трохи забрехалася. Йдучи на проект, у неї були стосунки. Макс говорив мені про помилки – нехай він сам їх і зробить».

Холостяк-10 дев'ятий випуск: несподівано вибула учасниця шокувала визнанням

Аліна і Христина

Тим не менше, головний герой зробив свій вибір і визначив четвірку учасниць, з батьками яких познайомиться вже в наступну п'ятницю. Дивіться випуск 10 романтичного реаліті Холостяк-10 8 травня о 19:00 на СТБ!

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