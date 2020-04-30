Холостяк-10 дев'ятий випуск учасниці влаштують перегони за увагу Макса Михайлюка

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Христині і Аліні також випаде нагода поспілкуватись з Максом

У п'ятницю, 1 травня 19:00, на СТБ вийде 9 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Пристрасті на проекті розпалюються, і на цьому тижні дівчата сповна відчують дух конкуренції. На групове побачення з Максом вирушать Христина і Аліна.

Крім двох індивідуальних побачень з Дашею і Вікою, зустрітися з Холостяком випаде можливість також Аліні з Христиною. Разом з запрошенням ці дві дівчини отримають квитки в Єгипет!

«Буде там Аліна чи ні – це неважливо. Головне, що я побачуся з Максом», – відзначить Христина.

Макс і Христина

Головний герой запропонує дівчатам покататися по березі моря на конях. Однак учасницям доведеться самим вирішити, хто поїде разом з Холостяком, а хто – окремо. Чи зможуть Аліна з Христиною самостійно домовитися? Увечері Макс запросить супутниць в ресторан, де з кожної у нього відбудеться серйозна розмова.

«Вечір перестає бути млосним», – скаже Аліна після гострих питань Холостяка.

«Я не розумію, до чого ці питання», – обуриться Христина.

Які висновки зробить Холостяк після спілкування з учасницями? Крім того, для всіх дівчат стане повною несподіванкою повернення в проект Даші. Хто з суперниць не впорається з емоціями? А також – на що підуть учасниці, щоб залишитися у проекті?

Учасниці на церемонії троянд

Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 в п'ятницю, 1 травня о 19:00 на СТБ! А одразу після – 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проекту в Instagram .